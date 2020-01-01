محاولات سعودية للاستحواذ على حقوق بث الدوري الإنجليزي

هدف جديد لصندوق الاستثمار السعودي

طموحات صندوق الاستثمار السعودي، لن تتوقف عند الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وشراء أسهمه من مالكه مايك أشلي، حيث هناك المزيد من الخطوات التوسعية.

الصفقة تم الاتفاق على كامل تفاصيلها، في انتظار موافقة اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي، وسط تأكيدات حول انتهاء الأمور بدون تعقيدات من ناحية الإجراءات.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن وجود خطة أخرى من الصندوق السعودي، من أجل الحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط.

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وتعتبر هذه هي الخطوة التالية، بعد اكتمال كافة الأمور التنظيمية بشأن شراء نيوكاسل، مقابل مبلغ تصل قيمته إلى 300 مليون جنيه استرليني.

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ومن المتوقع البدء في محاولات إتمام الاستحواذ على حقوق بث البريميرليج، والذي تمتلكه شبكة "BeIN Sports" لمالكها ناصر الخليفي بصفقة تصل لـ500 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن طفرة نيوكاسل من المتوقع احتوائها على صفقات مميزة من الجانب الرياضي، وسط تكهنات حول ضم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، جاريث بيل جناح ريال مدريد وفيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة.