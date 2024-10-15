محامية مبابي تتجاهل اتهامه بـ"الاغتصاب".. وتكشف الخطوة المقبلة في أزمته مع باريس!

ماذا قالت؟

عقدت جلسة استماع بين ممثلي باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، اليوم الإثنين، في مقر رابطة كرة القدم للمحترفين بباريس، لبحث طلبات اللاعب الفرنسي بالحصول على ما يزيد على 50 مليون يورو كأموال مستحقة له لدى نادي العاصمة الفرنسية.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات محامية مبابي ماري أليكس كانو برنارد لوسائل الإعلام الفرنسية عن النزاع مع باريس، مشيرة إلى أنها "لم تكشف عن أي تطورات بشأن حل الأزمة".

وأوضحت أن "تفاصيل هذه القضية ستكون طويلة، إذ لجأ فريق ناصر الخليفي رئيس باريس إلى نظام العدالة العادي لتمديد فترة التقاضي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب محامية مبابي، فإن "نتيجة الاستئناف الذي قدمه اللاعب للحصول على 55 مليون يورو من ناديه السابق سوف تظهر في 25 أكتوبر المقبل، عندها ستعرف الخطوة التالية في التقاضي".

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن محامية مبابي لم تتطرق إلى "شكوى العنف الجنسي في ستوكهولم"، التي ربطت وسائل الإعلام النجم الفرنسي بها، لكنه نفاها بشكل واضح عبر حساباته الرسمية.