محامي النصر متورط في الهزيمة .. مفاجأة ثقيلة في قضية حمد الله

انقسام نصراوي بين من يجلد إدارة النادي بسبب المحامي، وبين مبرر لها

تنكشف عديد المفاجآت يومًا تلو الآخر في قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ضد ناديه السابق النصر السعودي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي خسرها العالمي بالأمس.

فيفا أخطر النادي العاصمي أمس الإثنين، بإدانته في الشكوى المقدمة من اللاعب المغربي، وإلزامه بدفع المستحقات المالية المتأخرة والرواتب والمكافآت التي لم يحصل عليها قبل فسخ عقده في نوفمبر 2021. (طالع التفاصيل)

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ووسط الغضب العارم من الجمهور النصراوي بعد خسارة القضية، فجر الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي مفاجأة حول محامي النصر في القضية.

وتبين أن محامي العالمي في فيفا هو البرازيلي ماركوس موتا، الذي دخل في عديد المشكلات مع النادي خلال عام 2017.

ونشر الرشيدي تغريدات قديمة لموتا، أساء خلالها للنصر، متهمًا إياه بسوء معاملة اللاعبين والتهرب من دفع الرواتب، ومحذرًا الأندية من التعامل معه.

واستغرب الكثيرون من اعتماد إدارة مسلي آل معمر على محامي صاحب خلافات سابقة مع النادي، متهمين إياه بالتورط في خسارة القضية.

فيما برر آخرون أن الخلافات بين موتا والنصر كانت منذ سنوات، فيما دفعت احترافية الإدارة الحالي المحامي البرازيلي، للعودة للتعامل مع النادي من جديد.

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يذكر أن النصر كان قد فسخ عقد حمد الله في نوفمبر 2021، من طرف واحد، ذاكرًا في بيانه أن هذا يرجع لأسباب قانونية وشرعية، دون الكشف عنها.

وعقب أشهر من فسخ العقد، انضم حمد لله للعميد في صفقة انتقال حر، ليبدأ معه مسيرته في يناير 2022.

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وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قد حكمت في الشكوى المحلية المقامة من النصر ضد اللاعب، بإيقاف المغربي لستة أشهر، وحرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، مع إيقاف حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، ستة أشهر، بداعي أنه المحرض.

لكن الاتحاد قدم استئنافه ضد هذه القرارات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، ولا تزال القضية منظورة، لكن المركز علق قرار إيقاف حمد الله بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من البت في القضية.

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