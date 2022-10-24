محامي حمد الله: فيفا حكم لصالحنا في قضيتنا ضد النصر وبرأ الاتحاد

عبد الرزاق حمد الله فاز في قضيته ضد النصر بقرار من فيفا، لكن من المنتظر أن يستأنف الأخير

أعلن فهد بارباع؛ محامي المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، فوز موكله بقضيته ضد ناديه السابق النصر، التي كانت منظورة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

اللاعب كان قد قدم شكواه ضد العالمي في أكتوبر الماضي، بعدما قام النادي بفسخ عقده من طرف واحد، بداعي أسباب قانونية وشرعية، لم يكشف عنها بشكل رسمي.

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وبحسب الخبير القانوني أحمد الشيخي، قرر فيفا إلزام النادي العاصمي بدفع 13 مليون ريال سعودي لحمد الله، بجانب 54 ألف ريال عن كل شهر مضى كغرامة تأخير.

ولم تتم إدانة النادي الجداوي في القضية، إذ أنه وفقًا للتقارير السعودية، لم يتم الاستماع للتسجيلات الصوتية التي قدمها النصر، كدليل تحريض من جانب الاتحاد للاعب للرحيل عن العالمي خلال فترة سريان عقده.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية بعض من تفاصيل القضية، إذ أكدت أن فيفا رفضت طلب اللاعب بالحصول على مبلغ تعويضي بقيمة 8.8 مليون يورو من النصر، بداعي فسخ العقد دون أسباب مشروعة.

وأوضحت الصحيفة أنه في المقابل أيضًا، تم رفض المطالب التعويضية المقدمة من قبل النصر ضد المغربي، والتي تبلغ 9.5 مليون يورو، بداعي الإخلال بالعقد والإضرار بالنادي.

أما المبالغ التي أقرها فيفا وألزم النصر بدفعها (3 مليون و200 ألف يورو)، فما هي إلا الحسومات في فترة كورونا، والمكافآت المتأخرة من بطولتي السوبر والدوري المحلي وحوافز أخرى يشملها عقد اللاعب.

وأشارت "الرياضية" إلى أن حمد الله والنصر سيقدمان استئنافًا أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، للمطالبة بالتعويضات التي رُفضت من قبل فيفا.

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يذكر أن النصر كان قد كسب القضية محليًا بحكم من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي أدانت حمد الله والاتحاد، وقررت إيقاف اللاعب أربعة أشهر، وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، ستة أشهر، مع حرمان النادي من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.

لكن هذه القرارات مستأنف عليها من قبل الاتحاد أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وتقرر تعليق عقوبة إيقاف المغربي مؤقتًا، لحين الانتهاء من البت في القضية.

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