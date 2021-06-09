ترتيب مجموعات يورو 2020، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على ترتيب مجموعات يورو 2020 وكذلك جدول المباريات كاملًا، وكيف يمكنك متابعة فعاليات المونديال الأوروبي؟

كانت كأس أمم أوروبا على موعد مع مرحلة جديدة في تاريخها عام 2020، حيث كانت ستنظم هذه النسخة في عددٍ من المدن والدول في أرجاء القارة العجوز، لكن فيروس كورونا أبى تنظيم البطولة في موعدها وأجبر الاتحاد الأوروبي على التأجيل.

كان قرار الويفا بالنظام الجديد لليورو احتفالاً بمرور 60 عاماً على تنظيم المسابقة في 2020 بهذه الطريقة التي ستجعل القارة كلها تعيش الاحتفال، وستكون نسخة اليورو القادمة هي الثانية التي سيشارك فيها 24 منتخباً.

الجمعة 11 يونيو هو موعد انطلاق المسابقة، والبداية ستكون من العاصمة الإيطالية روما وبالتحديد بملعب أولمبيكو، عندما يلعب منتخب إيطاليا مع نظيره التركي لحساب المجموعة الأولى.

مع زيادة عدد المنتخبات، باتت الفرق المشاركة تقسم إلى 6 مجموعات، بحيث يتأهل الأول والثاني بصورة مباشرة إلى دور الـ16 ويلحق بهم أفضل 4 من محتلي المركز الثالث.

الدليل الرسمي ليورو 2020

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على كل ما يخص دور المجموعات في يورو 2020:

ما هي القنوات الناقلة لبطولة يورو 2020؟

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قنوات beIN Max لنقل البطولة.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباريات بنصف ساعة تقريبًا.

البطولة القنوات الناقلة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" beIN Sports Max HD 1,2,3

ترتيب مجموعات يورو 2020

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ويلز 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فنلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 روسيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مقدونيا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أوكرانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 التشيك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 اسكتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سلوفاكيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السويد 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 المجر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مواعيد مباريات يورو 2020:

الجولة الأولى:

المباراة الموعد الملعب تركيا - إيطاليا 11 يونيو 2021

21:00 مصر، 22:00 السعودية. أوليمبيكو، روما ويلز - سويسرا 12 يونيو 2021

15:00 مصر، 16:00 السعودية استاد باكو الأوليمبي الدنمارك - فنلندا 12 يونيو 2021

18:00 مصر، 19:00 السعودية استاد باركين، كوبنهاجن بلجيكا - روسيا 12 يونيو 2021

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد سان بطرسبرج إنجلترا - روسيا 13 يونيو 2021

15:00 مصر، 16:00 السعودية استاد ويمبلي النمسا - مقدونيا الشمالية 13 يونيو 2021

18:00 مصر، 19:00 السعودية أرينا ناشيونال، بوخارست هولندا - أوكرانيا 13 يونيو 2021

21:00 مصر، 22:00 السعودية يوهان كرويف أرينا اسكتلندا - التشيك 14 يونيو 2021

15:00 مصر، 16:00 السعودية هامبدين بارك، جلاسكو بولندا - سلوفاكيا 14 يونيو 2021

18:00 مصر، 19:00 السعودية استاد سان بطرسبرج إسبانيا - السويد 14 يونيو 2021

21:00 مصر، 22:00 السعودية لا كارتوخا، إشبيلية المجر - البرتغال 15 يونيو 2021

18:00 مصر، 19:00 السعودية بوشكاش أرينا، بودابست فرنسا - ألمانيا 15 يونيو 2021

21:00 مصر، 22:00 السعودية ميونخ أرينا

الجولة الثانية:

المباراة الموعد الملعب فنلندا - روسيا 16 يونيو 2021

15:00 مصر، 16:00 السعودية سان بطرسبرج تركيا - ويلز 16 يونيو 2021

18:00 مصر، 19:00 السعودية استاد باكو الأوليمبي إيطاليا - سويسرا 16 يونيو 2021

21:00 مصر، 22:00 السعودية أوليمبيكو، روما أوكرانيا - مقدونيا الشمالية 17 يونيو 2021

15:00 مصر، 16:00 السعودية أرينا ناشيونالا، بوخارست الدنمارك - بلجيكا 17 يونيو 2021

18:00 مصر، 19:00 استاد باركين، كوبنهاجن هولندا - النمسا 17 يونيو 2021

21:00 مصر، 22:00 السعودية يوهان كرويف أرينا، أمستردام السويد - سلوفاكيا 18 يونيو 2021

15:00 مصر، 16:00 السعودية استاد سان بطرسبرج كرواتيا - التشيك 18 يونيو 2021

18:00 مصر، 19:00 السعودية هامبدن بارك، جلاسكو إنجلترا - اسكتلندا 18 يونيو 2021

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد ويمبلي، لندن المجر - فرنسا 19 يونيو 2021

15:00 مصر، 16:00 السعودية بوشكاش أرينا، بودابست البرتغال - ألمانيا 19 يونيو 2021

18:00 مصر، 19:00 السعودية ميونخ أرينا

الجولة الثالثة: