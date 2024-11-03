مجرد احترام متبادل.. كشف كواليس أزمات صلاح مع كلوب وماني

ماذا حدث؟

كشف تقرير صحفي إنجليزي كواليس علاقة المصري محمد صلاح نجم ليفربول بمدربه السابق الألماني يورجن كلوب وزميله السابق السنغالي ساديو ماني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن "علاقة صلاح لم تكن دائمًا على ما يرام مع كلوب أو ماني، حيث لم يرغب المدرب في ضم صلاح عام 2017، بل فضل أسماء مثل جوليان براندت، رغم أنه اقتنع في النهاية بشراء المصري من قبل فريق التعاقدات".

وأضافت: "رغم النجاح الكبير، يُقال إن كلوب وصلاح لم يكونا مقربين أبدًا، وكان هناك مجرد احترام متبادل بين الثنائي، وفي النهاية تصاعدت التوترات بعد أن أجرى صلاح مقابلة صحفية عام 2020 عبّر فيها عن غضبه من عدم اختياره كقائد للفريق في مباراة بدوري أبطال أوروبا".

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بعد ذلك، شكك صلاح في أساليب تدريب كلوب بعد الهزيمة أمام إيفرتون، وتم استبعاده من التشكيلة الأساسية، قبل أن يشاهدهما الجميع وهما يتجادلان خلال التعادل مع وست هام قبل أسابيع من رحيل كلوب.

وأوضحت: "عندما وصل صلاح إلى ليفربول، كان مقربًا من ماني، لكن مع مرور الوقت بدأ السنغالي يشعر بأنه في الظل وغير موضع تقدير بسبب أرقام صلاح التهديفية الرائعة، وهذا الأمر تفاقم في النهاية على أرض الملعب".

وختمت: "في حادثة علنية ضد بيرنلي، اختار صلاح أن يسدد بدلاً من التمرير إلى ماني، الذي انفجر غاضبًا، قبل أن يقرر كلوب استبدال السنغالي، ما زاد من حدة التوترات".