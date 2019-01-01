مجدي عبد الغني: تنظيم كأس أفريقيا خطوة هامة لعودة الجماهير

كشف أيضاً عن سر فوز مصر بالتنظيم بفارق شاسع عن أقرب منافسيها

أكد مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة شئون اللاعبين، أن مصر احتاجت تنظيم كأس إفريقيا 2019 لإحياء النشاط الرياضي من جديد.

الاتحاد الإفريقي أعلن اليوم الثلاثاء، عن تنظيم مصر للبطولة بشكل رسمي بدلاً من الكاميرون بعد سحب المسابقة منها.

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وفازت مصر بحقوق التظيم بعد منافسة شرسة مع جنوب أفريقيا على استضافة البطولة الصيف القادم.

وقال عبد الغني في تصريحات صحفية:"كنا بحاجة للفوز بهذا التنظيم، من أجل مشروع عودة الجماهير التي ستلتف حول المنتخب".

وأضاف:"الحياة ستعود إلى طبيعتها عقب البطولة، البنية الأساسية في مصر ساهمت بشكل كبير بالحصول على تنظيم المسابقة".

🔴 ربما اشتهر اللاعب البرازيلي فيليبي ميلو بتدخلاته العنيفة ضد خصومه، ولكن لاعب جالطة سراي السابق تورط في مشاجرة بالأيدي مع زميله في الفريق التركي صابري، ولم تنتهِ المشاجرة إلا بتدخل زملائهم. pic.twitter.com/05q4xBe5wP — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2019

وتابع:"التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية ساهم أيضاً، وكذلك العلاقة الطيبة بين هاني أبوريدة رئيس الإتحاد مع المكتب التنفيذي للكاف، مما جعل مصر تفوز بفارق شاسع".

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وكان المنتخب المصري، ضمن تأهله إلى منافسات البطولة، بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات والتي تضم تونس والنيجر وسوازيلاند.

الجدير بالذكر أن آخر نسخة من البطولة، شهدت حصول الفراعنة على المركز الثاني، على حساب الكاميرون بعد خسارة النهائي بهدفين لهدف.