كلوب يكشف عن إصابة لوفرين

مدافع ليفربول خرج من مباراة كأس إنجلترا للإصابة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تعرض مدافع الفريق "ديان لوفرين" لإصابة في أوتار الركبة.

وكان المدافع الكرواتي قد غادر مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد 6 دقائق من بدايتها فاسحًا المجال لصاحب الـ16 عامًا كي جانا هيفر ليلعب بدلًا منه ويُصبح أصغر لاعب من الريدز يُشارك في البطولة.

وقال كلوب عقب اللقاء الذي انتهى بخسارته وخروجه من كأس إنجلترا "إنها إصابة في أوتار الركبة كما سمعت، دون أي إشارة سابقة. لقد سألت الجميع، لا إشارات على آلام أو مشاكل صحية، لا شيء، هي إصابة أتت من الفراغ، وبالتالي كان علينا اتخاذ هذا القرار والدفع باللاعب الشاب".

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أضاف "لست واثقًا مما كنتم ستقولونه إن أشركت الثنائي فابينيو وكي جانا في قلب الدفاع منذ البداية، على الأرجح بعض الناس الأذكياء كانوا سيقولون أنني لا أحترم البطولة".

"لذا، حاولنا فعل كل ما يُمكن، وفي الجانب المقابل لا يمكن أن نبدأ بصبي عمره 16 عامًا المباراة، علينا ألا ندعه يلعب إلا بعد أن يكون جاهزًا تمامًا، لكنه دخل الملعب وأدى جيدًا".

ولم يتبق لدى ليفربول حاليًا سوى المدافع فيرجيل فان دايك في مركز قلب الدفاع، مما قد يُجبر المدرب الألماني على الاستعانة بلاعب الوسط فابينيو مرة أخرى أو الاعتماد على الشاب هيفر ليخوض المباريات القادمة.