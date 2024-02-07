مجاملة السعودية؟ .. مدرب إنتر ميامي يبرئ ليونيل ميسي من اتهامات هونج كونج

تاتا مارتينو يرد على جماهير هونج كونج بعد الهجمة الشرسة على ميسي

بعدما كب الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ قائد إنتر ميامي الأمريكي، البنزين على النار بمشاركته في ودية فيسيل كوبي الياباني، اليوم الأربعاء، خرج مدربه جيراردو مارتينو "تاتا"، لتوضيح الصورة لجماهير هونج كونج.

الفريق الأمريكي خسر ودية الفريق الياباني الليلة بركلات الترجيح، بعدما حسم التعادل السلبي الوقت الأصلي، في لقاء شارك به ليو لنصف ساعة فقط، نظرًا لعودته حديثًا من الإصابة.

ظهوره في اللقاء زاد من غضب جماهير هونج كونج؛ التي تستشيط غضبًا في الأساس منذ أيام، في ظل غياب الأرجنتيني عن الودية التي أقيمت في بلادها، بداعي الإصابة، رغم أنه قبل أيام من تلك المواجهة ظهر لسبع دقائق فقط في ودية النصر السعودي ضمن كأس موسم الرياض.

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وبعدما اتهمه مسؤولو هونج كونج بمجاملة السعودية والتحايل عليهم، أوضح تاتا الموقف عقب مواجهة الفريق الياباني الليلة، إذ قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "بعد مران الأمس، شعر ميسي بأنه بحالة جيدة، واتفقنا على أنه سيلعب 30 دقيقة من مباراة اليوم، وبعد نهاية المباراة بالفعل كان سعيدًا للغاية، لأنه شعر براحة تامة في موضع إصابته".

وأضاف: "أتفهم خيبة الأمل التي أصيب بها الجمهور في هونج كونج، لغيابه عن مباراتهم، لكن إشراكه وقتها كان بمثابة المخاطرة الكبرى، حتى لو كان الأمر فقط دقائق معدودة، عليهم التأكد أننا كجهاز فني بالكامل كنا نريد إشراكه!".