هل هرب؟ تصرف "غريب" من ميسي في خسارة إنتر ميامي!

البرغوث يتجنب ركلات الجزاء!

خسر إنتر ميامي الأمريكي أمام فيسيل كوبي الياباني بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي (0-0)، في مباراة ودية اليوم الأربعاء على الاستاد الوطني بطوكيو.

وتواجد ميسي على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة، حيث يعاني من إصابة أبعدته عن مواجهة هونج كونج (منتخب من نجوم الدوري) الودية يوم الأحد الماضي.

وقرر المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو الدفع بميسي في الدقيقة 60 على حساب زميله ديفيد رويز، ما أسعد المشجعين اليابانيين الذين بلغ عددهم 28 ألفًا و614 شخصًا.

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وقدم ميسي خلال دقائق مشاركته بعض التمريرات الدقيقة واللمسات الساحرة، كما وجه تسديدة قوية في المراحل الأخيرة كادت تحسم المباراة.

ورغم ذلك، انتهت المباراة بالتعادل السلبي لتتجه إلى ركلات الترجيح، والمفارقة أن النجم الأرجنتيني لم يسدد أي ضربة من من 6 تسديدات لفريقه الذي خسر (3-4)، ما أثار استغراب الجميع.