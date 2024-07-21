نجم البارسا رفقة طبيب النادي..

طار رونالد أراوخو نجم برشلونة صوب فنلندا؛ من أجل إجراء عملية جراحية غدًا الإثنين، لعلاج إصابته في العضلة الخلفية.

وكان أراوخو قد تعرض للإصابة في مباراة أوروجواي والبرازيل، بربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، التي استضافتها الولايات المتحدة، وتوّج بها المنتخب الأرجنتيني الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أراوخو موجود بالفعل في فنلندا وسوف يخضع للجراحة غدًا الإثنين على يد الدكتور لاسي ليمبينن.

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ويرافق أراوخو في الرحلة العلاجية كل من "طبيب النادي ريكارد برونا، وزوجته أبيجيل أوليفيرا ووكيله إيدو مازولاري".

وكان برشلونة قد أعلن في بيان رسمي خضوع أراوخو لعملية جراحية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته في وتر العضلة الخلفية للفخذ اليمنى.

ولم يذكر النادي الإسباني، المدة التي سيغيب فيها رونالد أراوخو عن الفريق الأول لكرة القدم؛ إلا أن العديد من التقارير تؤكد على أنها ستتراوح بين 4 إلى 5 أشهر.