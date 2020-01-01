متى كان ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو؟

كانت تحت أنظار زين الدين زيدان

يترقب عشاق كرة القدم الحقيقية مباراة كلاسيكو الأرض، التي ستجمع ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة على أرضية ملعب "سانتياجو بيرنابيو" غدًا الأحد لحساب الجولة الـ26 للدوري الإسباني.

وكالعادة في العشرية الأخيرة، سيخوض ليونيل ميسي ورفاقه موقعة الغد وهم في صدارة الليجا، بعد الصحوة الأخيرة، التي أسفرت عن 3 انتصارات متتالية، وذلك في الوقت الذي تفنن فيه اللوس بلانكوس في إهدار النقاط السهلة، بالاكتفاء بنقطة واحدة في آخر مباراتين أمام سيلتا فيجو وليفانتي.

حتى الكلاسيكو الأخير الذي تأجل بسبب تجدد المظاهرات في كاتالونيا، دخله الريال وهو في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الغريم البرشلوني، بجمع 35 نقطة بمعدل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 12 هدفًا، مقابل نفس النقاط للبلو جرانا، لكن بتسجيل 43 هدفًا واستقبلت الشباك 20 هدفًا، ولم يحدث أي تغيير في مراكز الجدول بعد انتهاء المباراة بدون أهداف.

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وبالحديث عن المرة الأخيرة التي دخل فيها النادي الميرينجي مباراة الكلاسيكو وهو في الصدارة، فكانت في موسم 2016-2017، وتحديدًا في كلاسيكو الجولة الـ33 في حضور الهداف الأسطوري كريستيانو رونالدو.

وبدأ الريال الكلاسيكو الذي أقيم في "سانتياجو بيرنابيو" في الموافق الـ23 من أبريل 2017، وهو على قمة جدول ترتيب أندية الليجا برصيد 78 نقطة، بفارق 3 نقاط عن البرغوث ورفاقه، مع ذلك لم تنته الليلة كما أراد زين الدين زيدان، بالهزيمة 3-2، بعد هدف ميسي القاتل، الذي ركض بعده ورفع قميصه بالطريقة الشهيرة.

من حُسن الحظ، استعاد ريال مدريد توازنه بعد خسارة الكلاسيكو، وتمكن من تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات متبقية في الدوري، بالإضافة لمباراة سيلتا فيجو التي كانت مؤجلة من الجولة الـ21، ليظفر في النهاية بلقب الدوري بفارق 3 نقاط عن برشلونة.

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ومنذ ذلك الحين، لم يفز الريال لا بالدوري الإسباني ولا حتى أخذ أسبقية الليجا قبل أو بعد الكلاسيكو، لكن مساء الأحد، سيكون أمامه فرصة لتغيير هذه النظرة التشاؤمية إذا فاز على ضيفه اللدود، منها سيستعيد الصدارة، ومنها أيضًا سيحسن سجله المتواضع أمام البرسا منذ رحيل كريستيانو رونالدو، بالتعادل في مباراتين والهزيمة في 3، دون تسجيل ولو هدف يتيم في آخر 3 مباريات.