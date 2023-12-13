متصدر الليجا يريده.. حسم مصير "صفقة" برشلونة

حسم أوريول روميو لاعب برشلونة المنضم للفريق الكتالوني في الصيف الماضي من جيرونا، موقفه من الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي جيرونا متصدر ترتيب الليجا، يرغب في استعادة روميو، في يناير/كانون الثاني المقبل، بعدما فقد اللاعب "موقعه في التشكيل الأساسي بالبارسا".

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة قرر الإبقاء على روميو، حتى نهاية الموسم، وعدم بيعه فى الميركاتو الشتوي.

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وأضافت: "روميو يعمل بجد لاستعادة مكانه في التشكيل الأساسي، ولم يفتح برشلونة أبواب الخروج، لأنهم يواصلون الاعتماد عليه".

ومنحت الغيابات في خط وسط برشلونة، روميو الفرصة للمشاركة بشكل كبير مطلع الموسم، إلا أنه بدأ يحصل على دقائق أقل مع تعافي المصابين.

وانضم صاحب الـ32 عامًا إلى صفوف البلوجرانا قادمًا من جيرونا، مقابل 3.40 مليون يورو، قبل بداية الموسم الحالي، علما بأن عقده يمتد لمدة موسمين.