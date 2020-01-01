متاعب أتلتيكو مدريد تتزايد قبل مواجهة ليفربول

ضربة موجعة جديدة للهنود الحمر قبل قمة الأبطال

هبطت صاعقة جديدة فوق رأس مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، بخروج لاعب جديد من حساباته قبل مواجهة ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأعلن موقع النادي قبل قليل، أن المدافع الأيمن الإنجليزي كيران تريبيير قد خضع لعملية جراحية على العانة، لشعوره بعدم الراحة في المنطقة منذ أسابيع.

ورغم أن بيان النادي لم يفصح عن فترة غياب مدافع توتنهام السابق المتوقعة، إلا أن مسألة عودته قبل استضافة محمد صلاح ورفاقه هذا الشهر، باتت محل شك، إلا إذا تعافى من الجراحة في الفترة القصيرة المتبقية على المباراة.

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ويعيش فريق الهنود فترة عصيبة، بتعرض لاعبين كُثر للإصابة، في مقدمتهم هداف الفريق ألفارو موراتا، المشكوك حول مشاركته في صدام حامل لقب الكأس ذات الأذنين.

وتشمل القائمة أسماء أخرى تسابق الزمن للعودة في الوقت المناسب، مثل دييجو كوستا، المصاب منذ فترة طويلة، ومعه كوكي، جواو فيلكس، خيمنيز وأرياس.

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وتأثرت نتائج الأتلتي بهذا الكم الهائل من الإصابات، آخرها السقوط للمرة الأولى في آخر ستة مواسم في "سانتياجو بيرنابيو"، بالهزيمة أمام الجار العاصمي ريال مدريد بهدف كريم بنزيما الوحيد يوم السبت الماضي.

وابتعد أتلتيكو مدريد عن المنافسة على لقب الليجا، بجمع 36 نقطة، على بعد 13 نقطة كاملة من المتصدر ريال مدريد و10 عن الوصيف برشلونة، فضلاً عن الخروج من دور الـ32 لكأس الملك على يد مضيفه المغمور كولتورال ديبورتيفا ليونيسا.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة ذهاب الأتلتي والريدز ستقام على ملعب "واندا متروبوليتانو" في الموافق الـ18 من الشهر الجاري، على أن يستضيف "أنفيلد روود" موقعة الإياب في الـ11 من مارس المقبل.