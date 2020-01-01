آدم لليفربول: تخلصوا من محمد صلاح، مبابي أفضل

تشارلي آدم نجم ليفربول السابق يطالب الإدارة باستبدال محمد صلاح بالفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

طالب تشارلي آدم نجم فريق ليفربول السابق إدارة الريدز بالتخلص من النجم المصري محمد صلاح في أقرب فرصة ممكنة لضم نظيره الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشارلي آدم وأكد خلالها أن محمد صلاح يعاني بعض الأحيان من الأنانية وهو ما يجعله الأقرب للرحيل.

وقال آدم: "أعتقد أن انضمام مبابي سيكون صعبًا بالنسبة لليفربول بسبب المكان الذي سيلعب فيه ففيرمينو لاعب محوري بالنسبة لطريقة ليفربول".

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وأضاف: "محمد صلاح وساديو ماني يقدمان مستويات عظيمة منذ أن جاءا لصفوف الفريق، ما يقدماه يعد أمرًا مذهلًا للجميع".

وأكمل: "لو كنت سأختار فسأبيع صلاح وأشتري مبابي ذلك هو الخيار الأفضل، اللاعب الفرنسي هو النجم القادم في كرة القدم العالمية".

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ووافقه في تصريحاته دارين بينت نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق وقال: "الجميع يعرف محمد صلاح ويدرك كم مساهمته في الأهداف مع ليفربول، هو لاعب عظيم، انظروا لما حققه مع الفريق حتى الآن وحصوله على الحذاء الذهبي مرتين وفيرها من الانجازات".

وأردف: "لكن عندما ننظر للأمر بشكل عام نرى أن ماني أفضل منه في العديد من الجوانب منها عدم الأنانية والمساهمة في اللعب بشكل أكبر عن طريق معدل عمل أفضل".

وأوضح: "لا يمكن لليفربول أن يبيع ماني، كذلك الأمر بالنسبة لفيرمينو الذي يعد كالغراء في التشكيلة ويربط الفريق ببعضه البعض، وعندما ننظر لصلاح نراه يسجل الكثير من الأهداف لكن هل يشكل ماني أو فيرمينو؟ أم يبحث عن المزيد من الأهداف".

وأنهى تصريحاته: "رأيته هذا الموسم في عدة مواقف أنانية والأجواء تصبح سلبية بشكل أكبر مع مرور الوقت، لا أقول أنه يجب بيعه دون الحصول على بديل، لو ضموا كبابي أو سانشو فذلك أمر يستحق التفكير".

جدير بالذكر أن محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري عقب أن وصل للهدف الـ 14 في شباك ساوثامبتون.