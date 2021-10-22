مبلغ ضخم وراء عدم حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية

كم يحتاج الاتحاد لاستخراج الرخصة الآسيوية؟

صدمة تلقاها مسؤولي وجماهير نادي الاتحاد أمس الخميس، بعد قرار لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدم منح العميد الرخصة الآسيوية التي ستتيح له الفرصة للمشاركة بدوري أبطال آسيا الموسم القادم 2022.

الاتحاد احتل المركز الثالث بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، وهو المركز المؤهل إلى دوري أبطال آسيا بشكل مباشر.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قررت تأجيل رفع الاستئناف بخصوص الحصول على الرخصة الآسيوية، إلى ما بعد مباراة الشباب.

ويواجه الاتحاد نظيره الشباب مساء اليوم الجمعة، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد يعاني من ديونًا تبلغ 140 مليون ريال، وحال فشله في تسديدها وعدم الحصول على الرخصة الآسيوية، سيشارك التعاون بدلًا منه في البطولة القارية.

وأشار محمد السليم رئيس لجنة التراخيص، إلى أن نادي التعاون قد يشارك بدلًا من الاتحاد حال فشله في استخراج الرخصة، بصفته صاحب المركز الرابع بالنسخة الماضية ببطولة الدوري السعودي.

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ومن المقرر أن تشارك أندية الهلال والشباب والاتحاد أو التعاون، بجانب الفيصلي المتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.