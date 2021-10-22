بيدرو يشبه لاعبي النصر بمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

مدرب النصر يجتمع بلاعبي فريقه قبل مواجهة الاتفاق

حرص المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي النصر، على عقد جلسة مطولة مع لاعبي فريقه في منتصف الملعب، قبل انطلاق تدريبات الفريق أمس الخميس.

إيمانويل مازال يحاول إخراج لاعبي النصر من الهزيمة التي تعرض لها الفريق على يد الهلال، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف واحد.

الصمت يخيم على لاعبي النصر:

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن بيدرو إيمانويل اجتمع بلاعبي النصر دون حضور الجهاز الإداري، وأكد للاعبيه على أنه لم يفقد سوى جزء من الموسم بالخروج من دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما جاء في الصحيفة، فإن بيدرو قال للاعبي النصر: "الموسم مازال في بدايته، وهدفنا الرئيس الآن هو تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

ووجه بيدرو سؤالًا للاعبيه، حيث قال: "أي لاعب يرى نفسه مازال متأثرًا بالهزيمة عليه إبلاغي بذلك، لكي نعتمد على الأكثر جاهزية"، ثم قال: "أي لاعب منكم غير جاهز نفسيًا؟" وخيم الصمت على جميع اللاعبين ولم يرد أحد.

كيف شبه إيمانويل لاعبي النصر بمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان؟

وحاول إيمانويل إخراج لاعبي النصر من الحالة النفسية غير الجيدة بتشبيههم بنجوم فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

المدرب البرتغالي قال للاعبيه: "عليكم أخذ العظة والعبرة من فريقي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، اللذين أبرما عديدًا من الصفقات بمبالغ فلكية، ولم يتمكنا من تحقيق دوري أبطال أوروبا".

واستطرد قائلًا: "كل ما عليكم فعله الآن هو مضاعفة التدريب وتنفيذ الأسلوب التكتيكي المطلوب منكم، والتسلح بالقتالية طوال وقت المباراة، ومن سيفعل ذلك سيجد نفسه في التشكيل الأساسي".

ما هي مباراة النصر القادمة بالدوري السعودي؟

ويستعد فريق نادي النصر لخوض مباراته القادمة أمام فريق الاتفاق، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصر يسعى لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على الاتفاق، ومواصلة مشواره لتحقيق لقب الدوري السعودي هذا الموسم، واستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسمين.

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