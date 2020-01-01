جدول مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

تعرف في هذا التقرير على كل ما تريد عن كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-2020، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والنتائج السابقة

يُعد كأس الاتحاد الإنجليزي أقدم مسابقة لكرة القدم في إنجلترا والعالم أيضاً، وهذا الموسم هو النسخة رقم 139 من البطولة.

المسابقة التي تُتاح فيها مشاركة جميع الفرق من الدرجة العاشرة الإنجليزية وحتى البريميرليج.

ودائماً ما تكون البطولات التي تُلعب مبارياتها بطريقة إقصائية بطولات مثيرة تشهد الكثير من المفاجآت، فنرى تارة فرق كبيرة تخرج بشكل مفاجئ من البطولة، وهناك الكثير من تلك الأحداث على مر السنين مما ساهم في أن تكون البطولة غاية في الإثارة.

المزيد من الفرق

كان من المفترض أن تنتهي المسابقة هذا الموسم في مايو الماضي كالعادة في كل العام، لكن فيروس كورونا ضرب العالم وأوقف النشاط في مارس، وبعد 3 أشهر تواصلت المسابقات في إنجلترا من جديد.

ومع بدء النسخة الحالية لكأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20، يستعرض معكم جول النسخة العربية كل ما تحتاج لمعرفته عن البطولة في موسمها الحالي.

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موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020

موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هو 1 أغسطس 2020، وسيجمع بين الفائز بمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال والفائز من مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت 1 أغسطس 2020،

11 ذو الحجة 1441 beIN SPORTS HD 2 استاد ويمبلي

جدول مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي

سيبدأ نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت 18 يوليو 2020، وسيواجه خلاله آرسنال مانشستر سيتي، وفي اليوم الثاني سيقابل مانشستر يونايتد تشيلسي.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب آرسنال - مانشستر سيتي السبت 18 يوليو 2020،

27 ذو القعدة 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد ويمبلي مانشستر يونايتد - تشيلسي الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد ويمبلي

نتائج مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-2020:

تم تحديد يومي 27 و28 يونيو 2020 كموعد جدديد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد أن كان من المقرر أن تلعب في مارس الماضي.

فاز مانشستر يونايتد على نوريتش سيتي وآرسنال على شيفيلد يونايتد، كما تخطى مانشستر سيتي نيوكاسل وتشيلسي ليستر سيتي.

المباراة الموعد النتيجة الملعب نوريتش سيتي - مانشستر يونايتد السبت 27 يونيو 2020،

6 ذو القعدة 1441 2-1 استاد ويمبلي شيفيلد يونايتد - آرسنال السبت 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 2-1 استاد ويمبلي نيوكاسل - مانشستر سيتي السبت 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 2-0 استاد ويمبلي ليستر سيتي - تشيلسي السبت 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 1-0 استاد ويمبلي

نتائج مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20

المباراة الموعد النتيجة بورتسموث - أرسنال الإثنين 2 مارس 2020،

7 رجب 1441 2-0 تشيلسي - ليفربول الثلاثاء 3 مارس 2020،

7 رجب 1441 0-2 وست بروميتش - نيوكاسل الثلاثاء 3 مارس 2020،

7 رجب 1441 3-2 ريدينج - شيفيلد يونايتد الثلاثاء 3 مارس 2020،

7 رجب 1441 2-1 شيفيلد وينزداي - مانشستر سيتي الأربعاء 4 مارس 2020،

8 رجب 1441

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-0 ليستر سيتي - برمنجهام سيتي الأربعاء 4 مارس 2020،

8 رجب 1441

21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-1 توتنهام - نوريتش الأربعاء 4 مارس 2020،

8 رجب 1441

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-1 (5-4) ديربي كاونتي - مانشستر يونايتد الأربعاء 4 مارس 2020،

8 رجب 1441

21:45 مصر، 22:45 السعودية 3-0

نتائج مباريات إعادة الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20

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المباراة الموعد النتيجة كارديف سيتي - ريدينج الثلاثاء 4 فبراير 2020،

10 جمادى الآخر 1441 3-3 (4-1) ديربي كاونتي - نورثامبتون تاون الثلاثاء 4 فبراير 2020،

10 جمادى الآخر 1441 2-4 برمنجهام سيتي - كوفنتري سيتي الثلاثاء 4 فبراير 2020،

10 جمادى الآخر 1441 2-2 (1-4) ليفربول - شروزبيري تاون الثلاثاء 4 فبراير 2020،

10 جمادى الآخر 1441 0-1 أكسفورد يونايتد - نيوكاسل الثلاثاء 4 فبراير 2020،

10 جمادى الآخر 1441 3-2 توتنهام - ساوثامبتون الأربعاء 5 فبراير 2020،

11 جمادى الآخر 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 2-3

مواعيد ونتائج الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20

جرت قرعة الجولة الرابعة لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 6 يناير الماضي، قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد.

ووضعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة فولهام بملعب الاتحاد، بينما يحل تشيلسي ضيفاً على هال سيتي، كما سيسافر ليفربول إلى مدينة بريستول أو مدينة شيروزبيري بحسب الفائز من شروزبري تاون وبريستول سيتي.

وستقام المباريات بين يوم 24 و 27 يناير 2020 ميلادياً، 29 جمادى الأول إلى 2 جمادى الآخر 1441 هجرياً.

اليوم الأول من الدور الرابع شهد فوز ليستر سيتي وكذلك تشيلسي وتأهلمها، بينما يلجأ توتنهام لمباراة إعادة مع ساوثامبتون بعد التعادل بهدف لكل فريق، وكانت المفاجأة الكبرى إقصاء وست هام على يد وست بروميتش.

المباراة الموعد النتيجة نورثامبتون - ديربي كاونتي الجمعة 24 يناير 2020،

29 جمادى الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-0 برينتفورد - ليستر سيتي السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441

14:45 مصر، 15:45 السعودية 1-0 بورتسموث - بارنسلي السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441

17:00 مصر، 18:00 السعودية 2-4 نيوكاسل يونايتد - أوكسفورد يونايتد السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441

17:00 مصر، 18:00 السعودية 0-0 بيرنلي - نورويتش سيتي السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441

17:00 مصر، 18:00 السعودية 2-1 كيو بي أر - شيفيلد وينزداي السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441

17:00 مصر، 18:00 السعودية 2-1 ساوثامبتون - توتنهام السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441

17:00 مصر، 18:00 السعودية 1-1 ميلوول - شيفيلد يونايتد السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441

17:00 مصر، 18:00 السعودية 2-0 كوفنتري سيتي - برمنجهام سيتي السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441

17:00 مصر، 18:00 السعودية 0-0 وست هام - وست بروميتش السبت 25 يناير 2020

30 جمادى الأول 1441

17:00 مصر، 18:00 السعودية 1-0 ريدينج - كارديف سيتي السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441

17:00 مصر، 18:00 السعودية 1-1 هال سيتي - تشيلسي السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأول 1441

19:00 مصر، 20:00 السعودية 2-1 مانشستر سيتي - فولهام الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الآخر 1441

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-4 ترانمير روفرز - مانشستر يونايتد الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الآخر 1441

17:00 مصر، 18:00 السعودية 6-0 شروزبري تاون - ليفربول الأحد 26 يناير 2020،

1 جمادى الآخر 1441

19:00 مصر، 20:00 السعودية 2-2 بورنموث - أرسنال الإثنين 27 يناير 2020،

2 جمادى الآخر 1441

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-1

نتائج مباريات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20

تم إجراء قرعة الجولة الثالثة لكأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20 في 2 ديسمبر 2019، وبدأت الجولة من يوم السبت الموافق 4 يناير 2020، 9 جمادى الأول 1441 هجرياً.

فاز ليفربول على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد ليتأهل للدور الرابع، بينما فاز حامل اللقب مانشستر سيتي على بورت فايل.

وننتظر حتى الآن مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون والتي ستُلعب يوم 15 يناير القادم، كما سيتواجه توتنهام ومدلزبره في مباراة الإعادة بعد تعادلهم بنتيجة (1-1) على ملعب ريفرسايد، واستطاع أرسنال أن يتأهل بعد انتصاره على ليدز يونايتد بهدف دون رد.

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المباراة النتيجة بريستول سيتي - شروزبوري 1-1 برمنجهام سيتي - بلاكبيرن 1-2 روكدال - نيوكاسل يونايتد 1-1 بوثيرهام - هال سيتي 3-2 ميلوول - نيوبورت كونتي 0-3 بيرنلي - بيتربورو 2-4 بريستون - نورويتش سيتي 4-2 برايتون - شيفيلد وينزداي 1-0 كارديف - كارلايل 2-2 واتفورد - ترانمير روفيرز 3-3 فولهام - أستون فيلا 1-2 أكسفورد يونايتد - هارتليول 1-4 برينتفورد - ستوك سيتي 0-1 بورنموث - لوتون تاون 0-4 وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 0-0 فليتوود تاون - بورتسموث 2-1 مانشستر سيتي - بورت فايل 1-4 ليستر سيتي - ويجان 0-2 تشيلسي - نوتينجهام فورست 0-2 تشارلتون - وست بروميتش 1-0 ميدلزبره - توتنهام 1-1 شيفيلد يونايتد - فايلد 1-2 كيو بي ار - سوانزي سيتي 1-5 بيرتون - نورثامبتون 4-2 بريستول روفرز - كوفنتري سيتي 2-2 كرسيتال بالاس - ديربي كاونتي 1-0 كرو ألكساندرا - بارنسلي 3-1 ليفربول - إيفرتون 0-1 غيلينجهام - وست هام 2-0 أرسنال - ليدز يونايتد 0-1

نتائج مباريات إعادة الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي

المباراة النتيجة كوفنتري سيتي - بريستول روفرز 0-3 شروزبوري - برسيتول سيتي 0-1 بلاكبول - ريدينج 2-0 نيوكاسل يونايتد - روكدال 1-4 ترانمير روفيرز - واتفورد 1-2 توتنهام - ميدلزبره 1-2 كارلايل - كارديف 4-3 مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون 0-1

نتائج مباريات الجولة الثانية من كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20

المباراة النتيجة مالدون تيبتري - نيوبورت كونتي 1-0 أولدهام - بيرتون 1-0 شروزبوري - مانسفيلد 0-2 والسول - أكسفورد يونايتد 1-0 فوريست جرين - كارلايل 2-2 تشيلتنهام - بورت فايل 3-1 بورتسموث - ألترينشام 1-2 كينج ستونيان - فايلد 2-0 إيستليج - كرو ألكساندرا 1-1 بلاكبول - ميدستون يونايتد 1-3 كوفنتري سيتي - إيبسويتش تاون 1-1 غيلينجهام - دونكاستر 0-3 نورثامبتون - نوتس 1-3 بريستول روفرز - بليموث أرجايل 1-1 بيتربورو - دوفر أثليتك 0-3 إكستر - هارتلبول 2-2 كراولي تاون - فليتوود تاون 2-1 روكدال - بوسطن يونايتد 0-0 ترانمير روفيرز - شيكستر سيتي 1-5 سوليهول مورس - روثيرهام 4-3

نتائج مباريات إعادة الجولة الثانية من كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20

المباراة النتيجة كرو ألكساندرا - إيستليج 1-3 هارتليول - إكستر 0-1 كارلايل - فوريست جرين 0-1 إيبسويتش تاون - كوفنتري سيتي 2-1 بوسطن يونايتد - روكدال 2-1 بليموث أرجايل - بريستول روفرز 1-0

كأس الاتحاد الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراة النتيجة دولويتش هاملت - كارلايل 4-1 سندرلاند - غيلينجهام 1-1 كارشيلتون أثليتك - بوسطن يونايتد 4-1 أكرينجتون ستانلي - كرو ألكساندرا 2-0 ميدستون يونايتد - توركواي 0-1 إبسفليت يونايتد - نوتس 3-2 فوريست جرين - بيليرشاي تاون 0-4 إيبسويتش تاون - لينكولن سيتي 1-1 ترانمير روفيرز - وايكومب واندرز 2-2 كولشيستر - كوفنتري سيتي 2-0 شروزبوري - برادفورد 1-1 والسول - دارلينجتون إف سي 2-2 سالفورد سيتي - بيرتون 1-1 أكسفورد سيتي - سوليهول مورس 5-1 كامبريدج يونايتد - إكستر يونايتد 1-1 مانسفيلد - شورلي 0-1 مايدنهاد يونايتد - روثيرهام 3-1 ويمبلدون - دونكاستر 1-1 جريمسبي - نيوبورت كونتي 1-1 بولتون - بليموث أرجايل 1-0 ام كيه دونز - بورت فايل 1-0 سنزربريدج - إيستليج 2-2 نونتويتش تاون - فايلد 1-0 بلاكبول - موركامب 1-4 ستيفيناج - بيتربورو 1-1 كراولي تاون - سكونثورب يونايتد 1-4 تشيلتنهام - سويندون تاون 1-1 دوفر أثليتك - ساوث إند يونايتد 0-1 شيبينهام تاون - بورثامبتون 3-0 بارنت - فليتوود تاون 2-0 بريستول روفرز - بروملي 1-1 جاتيسهيد - أولدهام 2-1 ماكليسفيلد - كينجستونيان 4-0 ريكسهام - روكدال 0-0 ليتون أورينت - مالدون تيبتري 2-1 يورك سيتي - ألترينشام 1-0 هايس يادنج يونايتد - أكسفورد يونايتد 2-0 هاروجيت تاون - بورتسموث 2-1 يوفيل - هارتليول 4-1

نتائج مباريات إعادة الجولة الأولى من كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20

المباراة النتيجة إكستر سيتي - كامبريد يونايتد 0-1 برادفورد - شروزبوري 1-0 سويندون تاون - تشيلتنهام 1-0 غيلينجهام - سندرلاند 0-1 دونكاستر - ويمبلدون 0-2 روكدال - ريكسهام 0-1 إيستليج - ستوربريدج 0-3 بيرتون - سالفورد سيتي 1-4 بروملي - بريستول روفرز 1-0 بيتربورو - ستيفيناج 0-2 دارلينجتون إف سي - والسول 1-0 نيوبورت كونتي - جريمسبي 0-2 لينكولن سيتي - إيبسويتش تاون 1-0 وايكومب واندرز - ترانمير روفيرز 2-1

متى تبدأ وتنتهى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي؟

انطلقت الجولة الأولى من كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20 في 8 نوفمبر 2019 ميلادياً، 11 ربيع الأول 1441 هجرياً، بمشاركة 47 ناديًا من دوري الدرجة الأولى والثانية في تلك المرحلة.

انضمت هذه الأندية إلى 32 فائزاً من المراحل التأهيلية للمسابقة، والتي بدأت منذ العاشر من أغسطس، أي 9 ذو الحجة 1440، وانتهت في 19 أكتوبر من نفس العام.

تدخل أندية البريميرليج المنافسة بدءً من الجولة الثالثة.

وتنتهى بطولة كأس الاتحاد للموسم الكروي 2019-20 في 23 مايو 2020 القادم، والذي يوافق 30 رمضان 1441 هجرياً، كما ستقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي كما هو معتاد.



