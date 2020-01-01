المركز الثاني أهم لجوارديولا من الفوز بكأس الاتحاد!

يرى جوارديولا أن مركز الوصيف أكثر أهمية من الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي...

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الهدف المحلي الرئيسي لفريقه هو الحصول على المركز الثاني في الدوري ، والذي يعتبره أكثر أهمية من الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس كاراباو.

كان مانشستر سيتي قد شهد تألقًا في كرة القدم الإنجليزية منذ وصول جوارديولا إلى استاد الاتحاد في عام 2016.

حيث فاز البلوز بثمانية ألقاب تحت قيادة المدرب الإسباني ، بما في ذلك لقبين في الدوري االإنجليزي الممتاز ، مع وضع معايير جديدة من حيث الاستمرارية ومستويات الأداء.

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و يصر جوارديولا على أن مركز الوصيف في الدوري الإنجليزي الممتاز يحمل قيمة أكبر من قطعة الفضة المحلية.

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وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "هذه المنظمة تريد الفوز بالألقاب ، لذلك ليس هذا الرضا التام ولكنه اعتراف بأن منافسينا كانوا جيدين في هذه المنافسة ولم نكن على هذا المستوى.

وتابع "لا يمكننا أن ننكر أن المركز الثاني أفضل من الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي أو الفائزين بكأس كاراباو أو غيرهم والتأهل لدوري أبطال أوروبا ، الذي تناضل من أجله جميع الأندية الأخرى".

وأضاف"لم نكن الأفضل ، كان فريق آخر ، لكننا كنا أفضل من الفرق الـ 18 الأخرى".

وأكمل "هذا هو الهدف لإنهاء هذا الموسم."

وأيد جوارديولا قبل مباراة سيتي مع برايتون في استاد أميكس يوم السبت استمرار القواعد الجدبدة بشكل دائم للمساعدة في تقليل خطر الإصابات والتعب.

وقال: "لقد ساعدت جميع الفرق لأن جميع الأندية كانت تفتقر إلى التحضيرات، أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط ، وهو ما لا يلعب كثيراً كل يومين أو ثلاثة أيام".

وتابع "في آخر 20 أو 30 دقيقة [من المباريات] ، عندما يكون لديك نقص في التحضيرات، فإنك تعاني وذلك (التبديلات الإضافية) يساعد على الحفاظ على لياقة اللاعبين".

وأكمل "ربما في العام المقبل إذا حدث ذلك ، سيكون الأمر جيدًا. يمكنك السفر ليس فقط مع 18 لاعبًا [بما في ذلك] على مقاعد البدلاء ، بل 20 ، كما حدث هذا الموسم.".

"سيكون ذلك جيدًا لصحة الفريق ومزاجه. يشعر الجميع بالمشاركة وجزء من الفريق ، ويمكنك إجراء المزيد من الدورات ، لذلك سيكون جيدًا."

وأضاف جوارديولا عن مستقبله في مانشستر: "أحب أن أكون هنا. أستمتع كل يوم ، حتى في هذا الموسم حيث كان علينا أن نكافح بجد للحصول على نتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز".

واختتم"أشعر كما لو أن اللاعبين يريدون القتال ولا يزال لديهم الرغبة في الفوز في هذا الجزء الأخير من الموسم وسنرى الموسم المقبل".