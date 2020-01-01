جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020 الجولة الرابعة والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، وما هي القنوات الناقلة، الملاعب، الحكام وأكثر من ذلك؟..

تُستأنف الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 بدايةً من يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، الموافق 29 محرم 1442، بعدد من المباريات المثيرة كما جرت العادة.

البداية ستكون بمباراة الأهلي السعودي أمام الشرطة العراقي، في مباراة لا تمثل أهمية كبيرة للنادي الجداوي بعد ضمان تأهله إلى الدور المقبل بعد الفوز على الشرطة في الجولة الماضية.

وفي مجموعة أخرى سيلتقي شباب الأهلي مع شاهر خودرو ويسعى الهلال السعودي لحسم تأهله عندما يلاقي باختاكور، ويوم الجمعة ستبدأ مبارياته بقمة بين الشارقة مع الدحيل.

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ثم تتكرر المباراة المثيرة جدًا بين السد والعين التي انتهت يوم الثلاثاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، ثم تبدأ مباراة مهمة بين التعاون وبيرسبولس الإيراني على أن تُختتم الجولة بمباراة النصر وسيباهان.

التأهل فرصة متاحة أمام أغلب الأندية، لذلك فالندية ستكون حاضرة في كل الأحوال والمباريات المثيرة مضمونة.

ووجبت الإشارة إلى أن البطولة لآسيوية لفرق الغرب تقام بصورة مجمعة على الملاعب القطرية وذلك بسبب تأجيل المباريات لفترة طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا.

في هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، القنوات الناقلة، الملاعب وأكثر من ذلك.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة / النتيجة الملعب الأهلي - الشرطة الخميس 17 سبتمبر 2020،

29 محرم 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 استاد خليفة الدولي شباب الأهلي دبي - شاهر خودرو الخميس 17 سبتمبر 2020،

29 محرم 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 ملعب الجنوب الهلال - باختاكور الخميس 16 سبتمبر 2020،

29 محرم 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 ملعب الجنوب العين - السد الجمعة 17 سبتمبر 2020،

1 صفر 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 ملعب جاسم بن حمد الدحيل - الشارقة الجمعة 17 سبتمبر 2020،

1 صفر 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 استاد المدينة التعليمية بيرسبوليس - التعاون الجمعة 17 سبتمبر 2020،

1 صفر 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 استاد المدينة التعليمية سيباهان - النصر الجمعة 17 سبتمبر 2020،

1 صفر 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 ملعب جاسم بن حمد

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2020

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأهلي 2 2 0 0 3 1 +2 6 2 استقلال 2 0 1 1 2 3 -1 1 3 الشرطة 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 3 3 0 0 6 2 +4 9 2 باختاكور 3 2 0 1 6 3 +3 6 3 شباب الأهلي دبي 3 1 0 2 3 4 -1 3 4 شاهر خودرو 3 0 0 3 0 6 -6 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 التعاون 3 2 0 1 3 1 +2 6 2 الدحيل 3 2 0 1 4 3 +1 6 3 بيرسبوليس 3 1 1 1 3 4 -1 4 4 الشارقة 3 0 1 2 3 5 -2 1