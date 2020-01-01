جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني بعد الكورونا والقنوات الناقلة

بعد التوقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، تقرر عودة الليجا في 11 يونيو 2020، فما هو جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني؟

سيعود الدوري الإسباني من جديد بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا وجميع دول العالم، والموعد المحدد للعودة هو الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441 هجريًا.

ستبدأ الليجا من الأسبوع 28 هذا الشهر، وبالطبع سنشاهد مباريات قوية ومثيرة بين جميع الفرق، خاصةً وأن العودة من الكورونا ستكون في الجولات الأخيرة، حيث لا يتبقى من عمر المسابقة إلا 10 أسابيع فقط سيتحدد خلالهم بطل الدوري.

ستعود المباريات في الدوري الإسباني بدون جمهور كما حدث في الدوري الألماني، كذلك ستعود مباريات الدوري الإنجليزي والإيطالي بنفس الطريقة، وستؤخذ جميع تعليمات السلامة والوقاية من الجائحة التي وضعتها وزارة الصحة الإسبانية ومنظمة الصحة العالمية، والالتزام بها سيكون من اشتراطات عودة المسابقة.

المزيد من الفرق

يعتبر برشلونة من أفضل فرق أوروبا في السنوات الأخيرة، وذلك منذ تدريب بيب جوارديولا وبداية الجيل الذهبي الذي كان به لاعبين عظماء مثل ليونيل ميسي قائد الفريق في الوقت الحالي.

فاز البلاوجرانا بالليجا 26 مرة، وهو حامل اللقب في الموسمين السابقين ويحتل حتى الآن الصدارة بفارق صغير عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني بعد العودة من توقف فيروس كورونا..

ترتيب الدوري الإسباني قبل العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشترك في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة .

جدول مباريات برشلونة

المباراة الأولى لبرشلونة في الدوري الإسباني بعد العودة ستكون يوم السبت 13 يونيو 2020، وستكون ضد مايوركا خارج أرضه، ثم سيواجه ليجانيس في الكامب نو في الجولة 29 في المباراة الثانية بعد العودة.

جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة والقنوات الناقلة

بعد ذلك سيطير الكتلان لمواجهة إشبيلية في رامون سانشيز، ثم ستجمعهم مباراة قوية بأتلتيك بلباو ومن ثم سيلتا فيجو، ثم سنكون على موعد مع كلاسيكو ضد أتلتيكو مدريد في الأسبوع 33، وموعد ديربي كتالونيا هو الجولة 35، أما آخر مباراة لبرشلونة في الدوري الإسباني فستكون ضد ألافيس.