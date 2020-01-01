جدول مباريات اليوم السبت 3 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 3 أكتوبر 2020 في دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي وأبرز البطولات العالمية والمحلية وما هي القنوات الناقلة؟

مجموعة جديدة من اللقاءات والمنافسات يشهدها اليوم السبت 3 أكتوبر 2020 في البطولات والدوريات العالمية المختلفة.

في بطولة دوري أبطال آسيا يلتقي نادي النصر السعودي مع نادي برسبوليس الإيراني في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يشهد اليوم بداية الجولة الرابعة بلقاء يجمع فريقي تشيلسي وكريستال بالاس الساعة ١:٣٠ ظهراً، ولقاء لنادي إيفرتون أمام نادي برايتون في تمام الرابعة عصراً، ويلتقي نادي ليدز مع مان سيتي الساعة ٦:٣٠ مساءً، كما يلتقي أيضاً نيوكاسل يونايتد مع بيرنلي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الدوري الإسباني تبدأ اليوم الجولة الخامسة حيث يلتقي بلد الوليد مع إيبار في تمام الواحدة ظهراً، وأتلتيكو مدريد مع فياريال في تمام الرابعة عصراً، ولقاء لنادي إلتشي أمام نادي ويسكا الساعة ٦:٣٠ مساءً، وأيضاً مواجهة بين ريال سوسييداد وخيتافي الساعة ٦:٣٠ مساءً، كما يواجه نادي فالنسيا نادي ريال بتيس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

في الدوري الإيطالي تستمر منافسات الجولة الثالثة بلقاء لنادي ساسوولو مع نادي كروتوني في تمام الثالثة عصراً، كما يلتقي نادي أودينيزي مع نادي روما الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري المصري الممتاز تستمر منافسات الجولة ٣١ حيث يلتقي نادي مصر مع نادي إنبي في تمام الساعة الثالثة عصراً، ونادي وادي دجلة مع نادي أسوان الساعة ٥:٣٠ مساءً، وأيضاً يواجه نادي مصر المقاصة نادي بيراميدز الساعة ٨:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم السبت 3 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 3 أكتوبر "3-10-2020":

دوري أبطال آسيا 2020 - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - برسبوليس 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports HD 7

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - كريستال بالاس 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 إيفرتون - برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليدز يونايتد - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 نيوكاسل - مانشستر يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - إيبار 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - فياريال 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال سوسييداد - خيتافي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 إلتشي - ويسكا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 5 فالنسيا - ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - كروتوني 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 أودينيزي - روما 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة فيردر بريمن - أرمينيا بيليفيلد 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sky Sport 6 HD بوروسيا دورتموند - فرايبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sport 1 Hungary آينتراخت فرانكفورت - هوفنهايم 15:30 مصر، 16:30 السعودية TV3 Sport 1 Dan كولن - بوروسيا مونشنجلادباخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports Max 6 FR شتوتجارت - باير ليفركوزن 15:30 مصر، 16:30 السعودية A Spor لايبزيج - شالكه 18:30 مصر، 19:30 السعودية Sport 1 Hungary

الدوري الفرنسي - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة لانس - سانت إتيان 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 6 نيس - نانت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري المصري الممتاز - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة نادي مصر - إنبي 15:00 مصر، 16:00 السعودية ON Time Sports 2 HD وادي دجلة - أسوان 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports 1 HD مصر المقاصة - بيراميدز 20:30 مصر، 21:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

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