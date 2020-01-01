جدول مباريات اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 في الدوري الإسباني والإنجليزي والدوري الألماني والدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة..

سبت جديد ومعه متعة كرة القدم مضمونة، بمباريات في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى وقمم تحدد مصير البطولات، فعليك كعاشق للساحرة المستديرة أن تستعد لإثارة استثنائية.

البداية من الدوري الإنجليزي، عندما يلتقي ليفربول مع كريستال بالاس خارج الديار، كما يلتقي ساوثامبتون مع مانشستر سيتي في مباراة مثيرة جدًا خصوصًا مع أداء كتيبة رالف هازنهوتل الرائع مؤخرًا.

كما يلعب آرسنال مع إيفرتون، والختام سيكون بمباراة نيوكاسل وفولهام، وبعد ذلك ننتقل إلى الدوري الإسباني والذي يلتقي فيه أتلتيكو مدريد مع إلتشي في مباراة هامة من أجل الصدارة.

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القمة الهامة ستكون بين برشلونة وفالنسيا في كامب نو، فالخفافيش دائمًا ما كانوا ندًا عنيدًا لكبار الليجا في كل مناسبة، كما يلعب ليفانتي مع ريال سوسييداد وإشبيلية مع بلد الوليد.

وفي الدوري الإيطالي، عشاق الدون كريستيانو رونالدو سيكونوا على موعد معه في مباراة هامة وصعبة ستجمع بين يوفنتوس وبارما بملعب أليانز ستاديوم.

وأخيرًا، صراع الصدارة في الدوري الألماني مشتعل بين باير ليفركوزن وبايرن ميونخ، اللذان سيلتقيا ببعضهما البعض بملعب باي آرينا، ويلعب لايبزيج مع كولن.

وتوجد مباراة هامة أيضًا وهي نهائي دوري أبطال آسيا 2020، والذي يقام بقطر بملعب الجنوب وسيجمع بين بيرسبوليس الإيراني أمام نظيره أولسان الكوري الجنوبي.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 19 ديسمبر "19-12-2020":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - ليفربول 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 ساوثامبتون - مانشستر سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 إيفرتون - آرسنال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 نيوكاسل - فولهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - إلتشي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - فالنسيا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1,3 ليفانتي - ريال سوسييداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 إشبيلية - بلد الوليد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة بارما - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة باير ليفركوزن - بايرن ميونخ 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

دوري أبطال آسيا - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بيرسبوليس - أولسان 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN Sports HD 7

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