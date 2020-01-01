جدول مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2020 في الدوري الإسباني وكأس إيطاليا وجميع البطولات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

بدأت عودة كرة القدم في أوروبا تكتمل نهاية الأسبوع الماضي، حيث عادت في إسبانيا وإيطاليا بعد عودتها في ألمانيا مايو الماضي.

تستمر اليوم مباريات الأسبوع 28 من الدوري الإسباني الذي عاد يوم الخميس، وستكون أول مباراة لبرشلونة اليوم بعد العودة من فيروس كورونا، وسيواجه فيها مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما سيقابل فياريال سيلتا فيجو وإسبانيول ديبورتيفو ألافيس وليجانيس بلد الوليد.

سيبدأ بوروسيا دورتموند مباريات اليوم في الدوري الألماني في الأسبوع 31، وسيقابل فورتونا دوسلدورف القريب من الهبوط، أما بايرن ميونخ فسيختتم اليوم بمباراة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الذي يرغب في الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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تأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا بعد التعادل مع ميلان أمس، وسيتحدد الطرف الثاني للنهائي اليوم بمباراة نابولي ضد الإنتر في سان باولو، وقد فاز أبناء الجنوب في الذهاب 1-0.

في الأسبوع 26 من الدوري البرتغالي ستلعب مباراة واحدة اليوم، ستجمع بين سبورتينج براجا وبوافيستا، وفي الدوري الألماني الدرجة الثانية في الأسبوع 31 سيقابل نورنبيرج فيورث، وهايدنهايم يان ريجينسبورج، وهوليستن كيل فيهين فيسبادن، وأخيرًا أوزنابروك بوخوم.

وفي الأسبوع 32 من الدوري الإسباني الدرجة الثانية سيستضيف راسينج سانتاندير لوجو، وسيقابل ريال سرقسطة ألكوركون، أما جيرونا فسيحل ضيفًا على لاس بالماس.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ترتيب الدوري الإسباني

جدول مباريات اليوم السبت 13 يونيو "13-6-2020":

الدوري الألماني - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة هيرتا برلين - آينتراخت فرانكفورت 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 6 فورتونا دوسلدورف - بوروسيا دورتموند 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 5 بادربورن - فيردر بريمن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 2 فولفسبورج - فرايبورح 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 4 كولن - أونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 7 بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 5

الدوري البرتغالي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة سبورتينج براجا - بوافيستا 22:00 مصر، 23:00 السعودية RMC Sport 1

الدوري الإسباني - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - ألافيس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو - فياريال 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 ليجانيس - بلد الوليد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مايوركا - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة نورنبيرج - فيورث 13:00 مصر، 14:00 السعودية Sky Sport 3 HD هايدنهايم - يان ريجينسبورج 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 5 هوليستن كيل - فيهين فيسبادن 13:00 مصر، 14:00 السعودية Sky Sport Bundesliga 6 HD أوزنابروك - بوخوم 13:00 مصر، 14:00 السعودية Sky Sport Bundesliga 5 HD

كأس إيطاليا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - لاتسيو 21:00 مصر، 22:00 السعودية Rai 1