مايوركا ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

15' ميسي يتلاعب بدفاع مايوركا في هذه الأثناء في يمين منطقة الجزاء في محاولة لفتح ثغرة للتسديد، لكنه يسدد في الأخير وتصطدم بالدفاع.

14" الجبهة اليمنى للكتلان نشطة جدًا، ومعظم الخطورة منها.

12' استحواذ لبرشلونة في هذه الأثناء بحثًا عن الثاني.

11' عرضية أرضية من اليمين عن طريق روبيرتو يبعدها الدفاع إلى الركنية.

9' كوبو يتقدم في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

8' كوبو ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تصطدم بألبا وتخرج الكرة للتماس.

6' عرضية أرضية من اليمين عن طريق روبيرتو تعبر من الجميع وتصل لبرايثوايت الذي يرسل تسديدة من يسار منطقة الجزاء تخرج إلى ضربة مرمى.

5' تمريرات بين عناصر برشلونة في الخلف في غياب الضغط على حامل الكرة من مايوركا.

4' بيكيه يرسل كرة أمامية تبحث عن ميسي، لكن رينا هو الأقرب.

2' دي يونج مرر كرة لألبا في اليسار، فأرسل عرضية لفيدال المتقدم إلى منطقة الجزاء، فقابل التشيلي الكرة برأسية عبرت للشباك من على يمين رينا.

2' جوووووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق أرتورو فيدال.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

دقيقة حداد على أرواح ضحايا الكورونا يقفها اللاعبون قبل انطلاق المباراة.

يبدأ المدرب فيسينتي مورينو بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

مانولو رينا

خوان ساستر - أنطونيو راييو - مارتن فالخينت - أليخاندرو بوزو

تاكيفوسا كوبو - سالفا سيفييا - مارك بيدروزا - داني رودريجيز

أنتي بوديمير - خوان هيرنانديز

البدلاء: عبدون براتس - فران جوميز - أليكساندر شيدلار - أليكس فيباس - بابلو كافاريا - يانيس ساليبور - تشيسكو كامبوس - إدريسو بابا - أليكساندر ترايكوفسكي - جوسيب سيني -ميكيل باريرا.

يبدأ المدرب كيكي سيتين بطريقة (4-3-3)، والتشكيل هو:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي

