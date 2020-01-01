جدول مباريات اليوم الخميس 6 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 6 أغسطس 2020 في الدوري الأوروبي والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم في كل مكان على موعد اليوم الخميس 6 أغسطس 2020 مع عدد من المنافسات الشيقة والمميزة في البطولات المختلفة على مستوى العالم.

في بطولة الدوري الأوروبي تُستكمل اليوم منافسات دور 16 من البطولة، حيث يلتقي الساعة 6:55 مساءً بتوقيت القاهرة نادي باير ليفركوزن الألماني مع نادي رينجرز من اسكتلندا، كما يلتقي في نفس الوقت إشبيلية الإسباني أمام روما الإيطالي في لقاء حماسي وقوي، ثم تشهد الساعة التاسعة مساءً مباراة لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي أمام أوليمبياكوس اليوناني، وأيضًا مباراة تجمع نادي بازل من سويسرا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأيضا تعود اليوم منافسات كرة القدم المصرية للملاعب مرة أخرى بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا، وتأتي أول مباراة للدوري المصري الممتاز بين فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الدوري القطري ، تبدأ اليوم مباريات الأسبوع 20 من البطولة، حيث يلتقي الريان مع السيلية الساعة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة، ويواجه الوكرة العربي الساعة 6:45.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 6 أغسطس "6-8-2020":

الدوري المصري - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - المصري 20:00 مصر، 21:00 السعودية ONTIME SPORT

الدوري القطري - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة الريان - السيلية 16:30 قطر، 17:30 الإمارات beIN Sports HD الوكرة - العربي 18:45 قطر، 19:45 الإمارات beIN Sports HD

الدوري الأوروبي - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - روما 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 1 باير ليفركوزن - رينجرز 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 2 بازل - آينتراخت فرانكفورت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 وولفرهامبتون - أوليمبياكوس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

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