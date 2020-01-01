جدول مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 في الدوري السعودي والدوري الأوروبي 2020 وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مجموعة جديدة من المباريات يشهدها اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 في البطولات العالمية المختلفة.

بعد انتهاء الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، سنكون اليوم على موعد مع مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي ، والتي تعدنا بمباريات قوية.

في الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، سيلتقي نادي روما الإيطالي مع نادي كلوج الروماني، وسيواجه رابيد فيينا النمساوي دوندالك الآيرلندي، وسلافيا براج التشيكي نيس الفرنسي، وسيحل نادي نابولي الإيطالي ضيفًا على نادي رييكا الكرواتي، فيما يواجه نادي توتنهام الإنجليزي لودوجورتس البلغاري، وستكون أقوى المباريات بين بنفيكا البرتغالي ورينجرز الاسكتلندي.

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أما أهم مباريات الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، فهي مواجهة آرسنال ضد مولده، وميلان مع ليل وسيلتقي نادي سلتيك الاسكتلندي مع سبارتا براج التشيكي، فيما يواجه ليستر سيتي الإنجليزي سبورتنج براجا البرتغالي.

ستبدأ اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين ، وستلعب مباراة واحدة ستجمع بين نادي الوحدة ونادي الرائد الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2020-21، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر "5-11-2020":

الدوري الأوروبي - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة روما - كلوج 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 5 رابيد فيينا - دوندالك 19:55 مصر، 20:55 السعودية BT Sport 1 HD سلافيا براج - نيس 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 6 باوك - آيندهوفن 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 10 أومونيا - غرناطة 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 8 ريال سوسييداد - ألكمار 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 3 رييكا - نابولي 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 4 سيفاس سبور - كاراباخ 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 7 لودوجورتس - توتنهام 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 بنفيكا - رينجرز 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 ليخ بوزنان - ستاندر لييج 19:55 مصر، 20:55 السعودية Sport TV 5 Potugal يونج بويز - سسكا صوفيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 آرسنال - مولده 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 سلتيك - سبارتا براج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 ميلان - ليل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليستر سيتي - سبورتنج براجا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 زوريا - أيك أثينا 22:00 مصر، 23:00 السعودية Futbol 2 HD النجم الأحمر - جينت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 10 هوفنهايم - سلوفان ليبيرتش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 أنتويرب - لاسك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 13 دينامو زغرب - فولفسبرجر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 8 فينورد - سسكا موسكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 7