جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 في دوري أبطال أسيا وكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي والدوري المصري والفرنسي والقنوات الناقلة

يستكمل دوري أبطال أسيا لقاءاته في الأسبوع الرابع من عمر البطولة وتشهد المجموعة ب بمباراة شاهرخودرو و شباب الأهلي الإماراتي على ستاد الجنوب على الأراضي القطرية وقد تحدد هذه المباراة مصير النادي الإماراتي إما أن يصبح في المركز الثاني خلف الهلال أو الخروج من دور المجموعات، وكذلك تسهم نتيجة مباراة الهلال وباختاكور التي تقام اليوم أيضاً في تحديد هوية صاحب المركز الثاني في المجموعة وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المجموعة أ يلتقي الأهلي السعودي متصدر المجموعة نادي الشرطة على ستاد خليفة الدولي.

وفي أوروبا نجد جدول غزير مليء بالمباريات في الدوري الأوروبي حيث تشارك في هذه البطولة جميع الفرق من جميع أنحاء أوروبا ولكن المباريات الأبرز في هذا اليوم مباراة توتنهام الإنجليزي والفريق البلغاري لوكوموتيف بلوفديف في ستاد لوكوموتيف الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة مساءاً مباراة ميلان الأيطالي ونظيره الإيرلندي شامروك روفرز على ستاد استاد تالخت.

كما يشهد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مواجهة بين شيفيلد يونايتد و بيرنلي الساعة 18:30 على أرض الأخير بستاد تيرف مور، كما يستضيف وولفرهامبتون ستوك سيتي الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، ويلتقي برايتون فريق بورتسموث على ملعب فالمر الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت القاهرة كل ذلك في الدورالثاني من البطولة.

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وفي الدوري المصري مباراة المصري البوسعيدي ضد طلائع الجيش في الأسبوع السابع والعشرين على ستاد برج العرب في السادسة مساءاً.

جدول مباريات اليوم الخميس 17 سبتمبر "17-9-2020":

دوري أبطال أسيا - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة شاهر خودرو - إيران - شباب الأهلي دبي - الإمارات 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 8 الشرطة - العراق - الأهلي - السعودية 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 7 باختاكور - أوزبكستان - الهلال - السعودية 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 7

كأس رابطة المحترفين الإنجليزي المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي -- شيفيلد يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية Sky Sports Football UK وولفرهامبتون - ستوك سيتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية Sky Sports Main Event UK برايتون - بورتسموث 20:45 مصر، 20:45 السعودية EuroSport 2

الدوري الأوروبي المباراة الموعد القناة الناقلة شامروك روفرز - ميلان 20:00 مصر، 21:00 السعودية Sharjah Sport HD تيوتا - غرناطة 16:00 مصر، 17:00 السعودية SuperSport HD 2 alb لوكوموتيف بلوفديف - توتنهام هوتسبير 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الفرنسي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة مارسيليا - سانت إيتيان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة المصري البورسعيدي - طلائع الجيش 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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