جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق وجماهير النادي الأهلي مباراة مهمة يستضيفها الفريق الأحمر على ستاد القاهرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في مباراة العودة ضد الوداد المغربي ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.
في الدوري الإنجليزي يلتقي أستون فيلا الذي يحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة بعد أن استطاع الفوز في كل المباريات منذ بداية الموسم الجديد للبريميرليج، وليدز يوتنايتد الذي يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط.
في الدوري الإسباني يلتقي إلتشي وفالنسيا في الأسبوع السابع من اللاليجا على ملعب ميستايا، وتقام المباراة الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.
في الدوري الإيطالي يستضيف ساسولو فريق تورينو على ملعب تريكولوري ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.
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الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟
جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر "22-10-2020":
|الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|أستون فيلا - ليدز يونايتد
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21:00 مصر، 22:00 السعودية
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beIN Sports HD 2
|دوري أبطال أفريقيا - نصف النهائي
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الأهلي - الوداد
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21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD7
|الدوري الإسباني - الجولة 7
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|إلتشي - فالنسيا
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21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD3
|الدوري الإيطالي - الجولة 5
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ساسولو - تورينو
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20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports HD4