جدول مباريات اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 في الدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة..

ينتظر متابعي وعشاق كرة القدم مباريات اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 في العديد من الدوريات العربية والأجنبية.

في الدوري الإسباني يستضيف اليوم نادي أتلتيك بلباو فريق ويسكا سوسيداد في لقاء مؤجل لحساب الجولة الرابعة عشر من اللاليجا، ويقام اللقاء على ملعب سان ماميس.

بينما في الدوري الألماني يحل بوروسيا دورتموند ضيفًا ثقيلًا على نادي أونيون برلين في الجولة الثالثة عشر من البوندسليجا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

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ويلتقي اليوم في الدوري المصري 6 فرق في الأسبوع الثاني، تبدأ المنافسات بمواجهة مصر للمقاصة وإنبي، يتبعهم لقاء قوي مباراة ديربي الإسكندرية الاتحاد السكندري ضد سموحة، وفي الأخير حامل اللقب النادي الأهلي وغزل المحلة في تمام السابعة والنصف بتوقيت مصر.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 ديسمبر "18-12-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بلباو - ويسكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة أونيون برلين - بوروسيا دورتموند 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports FR HD 3

الدوري المصري - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة مصر المقاصة - إنبي 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports 1 HD الاتحاد السكندري - سموحة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 2ش HD الأهلي - غزل المحلة 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

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