جدول مباريات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا والدوري الفرنسي وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يوم جديد من أيام الساحرة المستديرة، إنه يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، الموافق 29 صفر 1442، قد لا يكون حافلًا بالمباريات إلى حدٍ كبير، لكن المتعة مضمونة بلا شك فيه.

البداية ستكون من الدوري المصري، عندما يلتقي مصر المقاصة مع نظيره سموحة في مباراة لحساب الجولة قبل الأخيرة من عمر البطولة على ملعب الجبل الأخضر.

كما تُستأنف منافسات دوري أبطال آسيا عن الشرق، ويلتقي فريقا بيرث جلوري وشنجهاي شنهوا لحساب دور المجموعات.

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وفي الدوري الإماراتي يلتقي الوحدة مع حتا، والظفرة مع عجمان والوصل مع بني ياس، على أن يُختتم اليوم بمباراة الشارقة والفجيرة.

أخيرًا، يلتقي باريس سان جيرمان مع نيم أولمبيك في الدوري الفرنسي ليلًا، على أن يلتقي قبلها ستاد رين مع ديجون.

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الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الجمعة 16 أكتوبر "16-10-2020":

الدوري المصري - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة مصر المقاصة - سموحة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports HD

الدوري الفرنسي - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة ديجون - رين 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 6 باريس سان جيرمان - نيم 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

دوري الخليج العربي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - حتا 16:15 مصر، 18:15 الإمارات أبو ظبي الرياضية الظفرة - عجمان 16:15 مصر، 18:15 الإمارات أبو ظبي الرياضية الوصل - بني ياس 19:00 مصر، 21:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية الفجيرة - الشارقة 19:00 مصر، 21:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية

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