برشلونة يضغط على الحكومة لإعادة الجماهير لمدرجات "كامب نو"

هل نرى الجماهير في ملعب "كامب نو" قريبًا؟

يحاول نادي برشلونة الإسباني استعادة جماهير ملعب "كامب نو" في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد سماح الاتحاد الأوروبي بحضور 25% من سعة الملاعب في البطولة القارية.

برشلونة يستهل مواجهته في دوري أبطال أوروبا باللعب ضد فيرينتسفاروشي المجري في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل.

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ويحق للأندية الأوروبية فتح المدرجات للجماهير في المباريات القارية كما حدث في السوبر الأوروبي، إلا أنّ القرار النهائي يعود إلى الحكومات المحلية.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أنّ برشلونة يحاول الضغط على الحكومة المحلية للموافقة على حضور من 25% إلى 30% في مباريات دور المجموعات بداية من لقاء فريق فيرينتسفاروشي.

وأشارت إلى أنّ الحكومة الإسبانية أكدت للاتحاد الأوروبي أنّه لن يسمح بحضور الجماهير في المدرجات حتى نهاية العام الجاري وذلك بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ورغم تمسك الحكومة بموقفها، لكن برشلونة تحاول مع السلطات الكتالونية استثناء فقط المباريات الثلاث في دوري أبطال أوروبا على أن يحضر بين 20 إلى 25 ألف متفرج إلى ملعب المباراة.

وسوف يلعب برشلونة أمام فيرينتسفاروشي ثم دينامو كييف وأخيرًا يوفنتوس في "كامب نو".

جدير بالذكر أنّ لقاء الكلاسيكو يوم 24 أكتوبر المقبل لن يكون بحضور جماهيري بسبب جائحة كورونا.