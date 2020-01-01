جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والإيطالي والدوري السعودي الممتاز وأهم المباريات في جميع البط

يلتقي اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز فريقي تشيلسي وولفرهامبتون في الأسبوع الثالث عشر من البريميرليج، كما يستضيف مانشسترسيتي فريق وست بروميتش على ستاد الاتحاد.

وفي الدوري الإسباني مباراة واحدة ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر، يستضيفها ريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضد فريق أتلتيك بيلباو صاحب المركز الثالث عشر في اللاليجا.

في الدوري الإيطالي يلتقي فريقي أودينيزي كروتوني في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي، كما يحل لاتسيو ضيفاً على بينفينتو على ستاد سانتا كولومبا.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر "15-12-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - تشيلسي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 مانشستر سيتي - وست بروميتش ألبيون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - أتلتيك بيلباو 23:00 مصر، 24:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة أودينيزي - كروتوني 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 بينفينتو - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

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