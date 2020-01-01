جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 في دوري أبطال أوروبا 2020 والدوري الإماراتي وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مجموعة جديدة من المباريات يشهدها اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 في البطولات العالمية المختلفة.

في بطولة دوري أبطال أوروبا تستمر منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات حيث يلتقي الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة نادي إسطنبول باشاك شهير التركي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأيضاً يلتقي في نفس التوقيت نادي زينيت الروسي مع نادي لاتسيو الإيطالي.

وتشهد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة عدد من اللقاءات حيث يلتقي حبث يلتبق نادي برشلونة الإسباني مع نادي ديناموكييف الأوكراني، ويلتقي نادي يوفنتوس الإيطالي مع نادي فيرنتسفاروش المجري، ولقاء لنادي بوروسيا دورتموند الألماني مع نادي كلوب بروج البلجيكي، كما يلتقي نادي إشبيلية الإسباني مع نادي كراسنودار الروسي، ولقاء بين نادي رين الفرنسي ونادي تشيلسي الإنجليزي، وأيضاً لقاء لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نادي آر بي ليبزيج الألماني.

المزيد من الفرق

وفي الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا يلتقي اليوم نادي الزمالك المصري مع نادي الرجاء المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأيضاً في الدوري الإيطالي يلتقي نادي جنوى مع نادي تورينو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثالثة من المسابقة.

تستمر اليوم الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي ، وسيواجه خورفكان الوحدة واتحاد كلباء الوصل الساعة 6 مساءً بتوقيت أبوظبي، فيما يواجه شباب الأهلي دبي حتا الساعة 9 مساءً.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 الجولة الثالثة والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر "4-11-2020":

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة زينيت سان بطرسبرج - لاتسيو 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 إسطنبول باشاك شهير - مانشستر يونايتد 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - كراسنودار 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 تشيلسي - رين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 برشلونة - دينامو كييف 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 كلوب بروج - بوروسيا دورتموند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 لايبزيج - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 فيرينتسفاروش - يوفنتوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4

دوري أبطال إفريقيا - إياب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - الرجاء 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports HD 7

الدوري الإيطالي - الأسبوع الثالث المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - تورينو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإماراتي - الأسبوع الرابع المباراة الموعد القناة الناقلة خورفكان - الوحدة 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية AD SPORTS 1 HD اتحاد كلباء - الوصل 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية AD SPORTS 2 HD شباب الأهلي دبي - حتا 21:00 الإمارات، 22:00 السعودية AD SPORTS 2 HD