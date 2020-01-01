جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 الجولة الثالثة والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2020-21، وترتيب المجموعات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تنطلق الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21 يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442 هجريًا.

البداية ستكون بمباراتي لوكوموتيف موسكو ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة 07:55 بتوقيت مصر، ومباراة شاختار وبوروسيا مونشنجلادباخ في نفس التوقيت،.

بينما ريال مدريد الأكثر تتويجًا باللقب ينتظره لقاء قوي ويعتبر أقوى مواجهة في الجولة، يستضيف الميرنجي إنتر ميلان في لقاء مشتعل بعد تعثر العملاقين وتأخرهم في ترتيب المجموعة، تنطلق صافرة البداية الساعة العاشرة مساءً، وفي نفس التوقيت أتالانتا الذي يقدم مستوى جيد في الدوري الإيطالي يستضيف بطل الدوري الإنجليزي ليفربول.

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يوم الأربعاء 4 سنكون على موعد مع مباراة برشلونة ودينامو كيييف في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يستضيف لايبزيج الألماني البطل الفرنسي باريس سان جيرمان

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مبارياة الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2020-21 ، وما هي القنوات الناقلة وترتيب مجموعات دوري الأبطال..

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب لوكوموتيف موسكو - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 3 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 1 RZD أرينا شاختار دونيتسك - بوروسيا مونشنجلادباخ الثلاثاء 3 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 2 دونباس ارينا ميتيلاند - أياكس الثلاثاء 3 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 MSH بارك ريد بول سالزبورج - بايرن ميونخ الثلاثاء 3 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 5 رد بول أرينا مانشستر سيتي - أوليمبياكوس الثلاثاء 3 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 ستاد الاتحاد أتالانتا - ليفربول الثلاثاء 3 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 جيويس ريال مدريد - إنتر ميلان الثلاثاء 27 أكتوبر 2020،

10 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 الفريدو دي ستيفانو بورتو - مارسيليا الثلاثاء 3 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 الدراجاو باشاك شهير - مانشستر يونايتد الأربعاء 4 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 1 ستين ايمك زينيت سانت بطرسبرج - لاتسيو الأربعاء 4 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 2 بيتروفيسكي فيرينتسفاروش - يوفنتوس الأربعاء 4 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 جروباما أرينا برشلونة - دينامو كييف الأربعاء 4 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 الكامب نو تشيلسي - رين الأربعاء 4 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 ستامفورد بريدج إشبيلية - كرانسودار الأربعاء 4 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 سانشيز بيزخوان لايبزيج - باريس سان جيرمان الأربعاء 4 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 ريد بول ارينا كلوب بروج - بوروسيا دورتموند الأربعاء 4 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 5 جان برايدال

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 أتلتيكو مدريد 2 1 0 1 3 6 -3 3 3 لوكوموتيف موسكو 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 ريد بول سالزبورج 2 0 1 1 4 5 -1 1

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 شاختار دونيتسك 2 1 1 0 3 2 +1 4 2 بوروسيا مونشنجلادباخ 2 0 2 0 4 4 0 2 3 إنتر 2 0 2 0 2 2 0 2 4 ريال مدريد 2 0 1 1 4 5 -1 1

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مانشستر سيتي 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 بورتو 2 1 0 1 3 3 0 3 3 أولمبياكوس 2 1 0 1 1 2 -1 3 4 مارسيليا 2 0 0 2 0 4 -4 0

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 2 2 0 0 3 0 +3 6 2 أتالانتا 2 1 1 0 6 2 +4 4 3 أياكس 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 ميتيلاند 2 0 0 2 0 6 -6 0

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 تشيلسي 2 1 1 0 4 0 +4 4 2 إشبيلية 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 كراسنودار 2 0 1 1 1 5 -4 1 4 رين 2 0 1 1 1 2 -1 1

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 لاتسيو 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 كلوب بروج 2 1 1 0 3 2 +1 4 3 بوروسيا دورتموند 2 1 0 1 3 3 0 3 4 زينيت سان بطرسبرج 2 0 0 2 1 4 -3 0

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 برشلونة 2 2 0 0 7 1 +6 6 2 يوفنتوس 2 1 0 1 2 2 0 3 3 دينامو كييف 2 0 1 1 2 4 -2 1 4 فيرينتسفاروس 2 0 1 1 3 7 -4 1