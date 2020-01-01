جدول مباريات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وجميع المباريات في أهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة؟

مجموعة من المباريات القوية ينتظرها عشاق كرة القدم اليوم 22 نوفمبر 2020، خاصةً في الدوريات الأوروبية.

في الدوري الإنجليزي الممتاز ، سيلتقي نادي فولهام مع نادي إيفرتون الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وسيواجه شيفيلد يونايتد وست هام الساعة الرابعة عصرًا، فيما سيستضيف ليدز يونايتد آرسنال الساعة السادسة والنصف، ويواجه ليفربول ليستر سيتي الساعة التاسعة والربع مساءً.

وفي الدوري الإسباني ، سسنتابع 4 مباريات، الأولى بين إيبار وخيتافي الساعة الثالثة عصرًا، وأخرى بين نادي قادش ونادي ريال سوسييداد الساعة 5:15 مساءً، وسيلتقي غرناطة مع نادي بلد الوليد الساعة 7:30 مساءً، وأخيرًا سيستضيف ديبورتيفو ألافيس فالنسيا الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

مباريات قوية تنتظرنا اليوم في الدوري الإيطالي ، حيث سيلتقي فيورنتينا مع بينيفينتو الساعة 1:30 ظهرًا، وسيواجه إنتر ميلان تورينو وروما بارما وسامبدوريا بولونيا وهيلاس فيرونا ساسوولو الساعة 4 عصرًا، وسيواجه أودينيزي جنوى الساعة 7 مساءً، فيما سيستضيف نابولي ميلان الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي دوري نجوم قطر سيواجه الدحيل الغرافة الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الدوحة، وسيستضيف العربي السد الساعة 7:45، والريان الخريطيات في نفس التوقيت.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 نوفمبر "22-11-2020":

دوري أبطال آسيا 2020 - المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة سوون - جوانزو 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 جيونبوك - شنجهاي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7

الدوري الإنجليزي الممتاز - الأسبوع 9 المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - إيفرتون 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 شيفيلد يونايتد - وست هام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 ليدز يونايتد - آرسنال 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 ليفربول - ليستر سيتي 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN SPORTS HD 1

الدوري الإسباني - الأسبوع 10 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - خيتافي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 قادش - ريال سوسييداد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 3 غرناطة - بلد الوليد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 ألافيس - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الأسبوع 8 المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - بينيفينتو 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 الإنتر - تورينو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 روما - بارما 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 5 سامبدوريا - بولونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 12 هيلاس فيرونا - ساسوولو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 10 أودينيزي - جنوى 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 نابولي - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني - الأسبوع 8 المباراة الموعد القناة الناقلة فرايبورج - ماينتس 16:30 مصر، 17:30 السعودية EuroSport 2 HD كولن - أونيون برلين 19:00 مصر، 20:00 السعودية EuroSport 2 Bundesliga HD

الدوري الفرنسي - الأسبوع 11 المباراة الموعد القناة الناقلة نانت - ميتز 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 ديجون - لانس 16:00 مصر، 17:00 السعودية Eleven Sports 3 HD portugal مونبليه - ستراسبورج 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 ستاد ريمس - نيم 16:00 مصر، 17:00 السعودية - أنجيه - ليون 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 ليل - لوريان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 6

الدوري القطري - الأسبوع 6 المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - الغرافة 17:30 قطر، 18:30 الإمارات beIN Sports HD العربي - السد 19:45 قطر، 20:45 الإمارات beIN Sports HD الريان - الخريطيات 19:45 قطر، 20:45 الإمارات beIN SPORTS HD 7

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