جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2020 في الدوري الألماني والدوري البرتغالي وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

بدأت العديد من الدوريات في أوروبا في العود من جديد بعد توقف استمر أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وسنكون اليوم الأحد 7 يونيو 2020 على موعد مع مباريات عديدة.

تستمر اليوم مباريات الجولة 30 من الدوري الألماني ، وسيقابل فيردر بريمن فولفسبورج، ويونيون برلين شالكه، أما آخر مباراة فستكون أوجسبورج أمام كولن.

دوري الدرجة الثانية الألماني سيشهد 3 من مباريات اليوم في الأسبوع 30 أيضًا، حيث سيستضيف شتوتجارت أوزنابروك، فيما سيواجه هانوفر هايدنهايم، أما المباراة الأخيرة فستكون إرتسجيبيرجه آوه ضد كارلسروه.

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عاد الدوري البرتغالي مع بداية يونيو 2020، وسيقابل اليوم ريو آفي باكوس فيريرا في الأسبوع 25، كذلك عاد الدوري التشيكي والمجري والبولندي والكوري الجنوبي وغيرهم.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم الأحد 7 يونيو "7-6-2020":

الدوري الألماني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة فيردر بريمن - فولفسبورج 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 يونيون برلين - شالكه 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 1 أوجسبورج - كولن 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة شتوتجارت - أوزنابروك 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 4 هانوفر - هايدنهايم 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 3 إرتسجيبيرجه آوه - كارلسروه 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 2