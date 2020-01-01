جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي وأبرز البطولات وما هي القنوات الناقلة؟

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع يوم كروي دسم للغاية بعدد وافر من المباريات الأوروبية والعربية مساء الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020.

البداية من دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي الهلال مع شاهر خودرو الإيراني في مباراة هامة لتقرير مصير المجموعة، كما يلتقي شباب الأهلي مع باختاكور والشرطة العراقي مع الاستقلال الإيراني.

على صعيد البطولات الأوروبية فيُسجل كريستيانو رونالدو عودته مع يوفنتوس بأولى المباريات في الكالتشيو أمام سامبدوريا، كما يلتقي نابولي مع بارما في قمة أخرى من قمم جنة كرة القدم.

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ريال مدريد أخيرًا سيعود هو الآخر، ولكن تنتظره مباراة قوية للغاية أمام ريال سوسييداد في أنويتا، كما يلتقي وصيف دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان مع نانت في الدوري الفرنسي.

إذا كنت من محبي محمد صلاح، فتنتظره قمة كبيرة عندما يلتقي ليفربول مع تشيلسي في ستامفورد بريدج في قمة من قمم البريميرليج، الذي يشهد أيضًا مباراة ساخنة بين توتنهام وساوثامبتون.

وبالطبع ستحضر مباريات الدوري المصري بمباراتين وهما الاتحاد والمقاولون وكذلك الإنتاج الحربي والجونة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 20 سبتمبر "20-9-2020":

دوري أبطال آسيا المباراة الموعد القناة الناقلة شاهر خودرو - الهلال 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports HD 7 الاستقلال - الشرطة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports HD 7 شباب الأهلي - باختاكور 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports HD 8

الدوري الإنجليزي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - توتنهام 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 1 نيوكاسل - برايتون 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 تشيلسي - ليفربول 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 ليستر سيتي - بيرنلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة هويسكا - قادش 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - بلد الوليد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 غرناطة - ديبورتيفو ألافيش 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال سوسييداد - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة بارما - نابولي 12:30 مصر، 13:30 السعودية beIN Sports HD 4 جنوى - كروتني 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 ساسوولو - كالياري 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 يوفنتوس - سامبدوريا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - ماينتس 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد فولفسبورج - باير ليفركوزن 18:00 مصر، 19:00 السعودية لا يوجد

الدوري الفرنسي - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة نيس - باريس سان جيرمان 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 6 مارسيليا - ليل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري المصري - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتاج الحربي - الجونة 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports المقاولون العرب - الاتحاد 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

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