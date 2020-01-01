جدول مباريات الدوري القطري الجولة 18، القنوات الناقلة والترتيب

كل ما تريد معرفته عن الجولة 18 من دوري نجوم قطر 2020، وهي الأولى بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، وما هي القنوات الناقلة وترتيب الدوري القطري؟

بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، يعود الدوري القطري من جديد يوم الجمعة القادم 24 يوليو 2020 المواق 3 ذو الحجة 1441 هجريًا.

ستكون البداية بمباراة قوية بين الغرافة صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة، ضد العربي صاحب المركز الخامس برصيد 24 نقطة، ثم سيواجه نادي قطر صاحب المركز التاسع بـ17 نقطة الريان صاحب المركز الثاني بـ38 نقطة.

سيقابل الدحيل المتصدر بـ42 نقطة أم صلال الذي يحتل المركز قبل الأخير، في مباراة سيحتاج فيها كلا الفريقين للفوز، فالأول يريد الابتعاد بالصدارة أما الثاني فيستهدف الخروج من مناطق الهبوط.

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ستكون هذه نفس الدوافع لدى السد والخور في المباراة التي ستجمعهما في نفس اليوم، وستتبقى مباراتين في هذا الأسبوع بين الوكرة والسيلية، وأخرى بين الشحانية والأهلي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الدوري القطري الجولة 18، القنوات الناقلة للمباريات والترتيب.

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ترتيب دوري نجوم قطر

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الدحيل 17 13 3 1 33 14 +19 42 2 الريان 17 11 5 1 34 14 +20 38 3 السد 17 10 2 5 45 27 +18 32 4 الغرافة 17 8 4 5 29 24 +5 28 5 العربي 17 6 6 5 27 24 +3 24 6 السيلية 17 7 2 8 19 22 -3 23 7 الوكرة 17 5 4 8 24 27 -3 19 8 الأهلي 17 5 4 8 23 31 -8 19 9 قطر 17 4 5 8 16 22 -6 17 10 الخور 17 3 5 9 19 27 -8 14 11 أم صلال 17 3 5 9 15 33 -18 14 12 الشحانية 17 1 7 9 17 37 -20 10