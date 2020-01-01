جدول مباريات الدوري السعودي الجولة 23، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 23 من الدوري السعودي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

تعود منافسات الدوري السعودي من جديد بعد توقف طويل بدأ من مارس الماضي، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في المملكة وجميع أنحاء العالم.

ستكون العودة من الجولة 23 في كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي ستشهد مجموعة من المباريات القوية والهامة لجميع الفرق، سواءً كانت في القمة أو القاع.

عودة الدوري السعودي ستكون بمباراة بين الفتح والفيحاء يوم الثلاثاء 4 أغسطس في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وفي نفس التوقيت تقريبًا سيحل الاتحاد ضيفًا ثقيلاً على أبها في مدينة الأمير سلطان الرياضية، في لقاء مهم للعميد الذي يعاني بقوة منذ الموسم الماضي، والذي عليه أن يفوز إذا ما أراد الاستفاقة بعد الكورونا.

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في نفس اليوم سيستضيف الأهلي الحزم في الجوهرة المشعة، ويحتل الراقي المركز الرابع وهو على بعد نقطتين فقط من عن الوحدة صاحب المركز الثالث، والذي سيكون أمام فريق قوي في نفس الجولة هو الشباب المتواجد في المركز الثامن.

ختام جولة العودة من توقف فيروس كورونا سيكون ديربي الرياض بين النصر والهلال ، وهي منافسة على الصدارة وقد تكون حاسمة للقب هذا الموسم، فالزعيم في الصدارة برصيد 51 نقطة والعالمي بعيد عنه بفارق 6 نقاط، وفوز الأزرق يعني اقترابه من الفوز بالدوري السعودي هذا الموسم، وهو ما لا يترك خيارات لفارس نجد إلا الانتصار.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

جدول مباريات الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح - الفيحاء الثلاثاء 4 أغسطس 2020،

14 ذو الحجة 1441،

19:00 السعودية، 18:00 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية أبها - الاتحاد الثلاثاء 4 أغسطس 2020،

14 ذو الحجة 1441،

19:15 السعودية، 18:15 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الرائد - ضمك الثلاثاء 4 أغسطس 2020،

14 ذو الحجة 1441،

19:25 السعودية، 18:25 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الفيصلي - التعاون الثلاثاء 4 أغسطس 2020،

14 ذو الحجة 1441،

20:45 السعودية، 19:45 مصر الرياضية السعودية مدينة المجمعة الرياضية الأهلي - الحزم الثلاثاء 4 أغسطس 2020،

14 ذو الحجة 1441،

21:15 السعودية، 20:15 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة العدالة - الاتفاق الأربعاء 5 أغسطس 2020،

15 ذو الحجة 1441،

19:00 السعودية ، 18:00 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الوحدة - الشباب الأربعاء 5 أغسطس 2020،

15 ذو الحجة 1441،

19:30 السعودية، 18:00 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد العزيز الرياضية النصر - الهلال الأربعاء 5 أغسطس 2020،

15 ذو الحجة 1441،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الرياضية السعودية الملك فهد

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

القنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي .

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

أبرز الغائبين عن الجولة 23 في الدوري السعودي:

للإصابة للإيقاف ويلفريد بوني - الاتحاد لا يوجد سعد بقير - أبها لا يوجد مهدي تاهرات - أبها لا يوجد مهند عسيري - الأهلي لا يوجد حسين المقهوي - الأهلي لا يوجد جوزيف دي سوزا - الأهلي لا يوجد

ترتيب الدوري السعودي: