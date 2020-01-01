جدول مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 38، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 38 من الدوري الإنجليزي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

لم تنته المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ليفربول باللقب وتتويجه الجولة الماضية، فهناك بعض المراكز التي لن تحسم إلا مع مع صافرة نهاية البريميرليج هذا الموسم.

تبدأ الجولة 38 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم 26 يوليو 2020 الموافق 5 ذو الحجة 1441 هجريًا، وستلعب جميع مباريات هذه الجولة في نفس التوقيت، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سيواجه ليفربول البطل نيوكاسل الذي ضمن البقاء، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مناطق الهبوط، وسيكون مانشستر سيتي على موعد مع مباراة لن تختلف كثيرًا من حيث دوافع الفريقين، حيث سيواجه نورويتش سيتي الذي هبط بالفعل.

المزيد من الفرق

حسم مقعدين لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم لصالح الريدز والسيتي، ويتبقى مقعدين يتنافس عليهما 3 فرق هي تشيلسي وليستر سيتي ومانشستر يونايتد.

سيكون مصير اليونايتد والثعالب في أيديهم في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي ، حيث ستجمعهما مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لليستر الذي لن يكفيه إلا الفوز، فيما سيكون لدى الشياطين الحمر فرصة التعادل.

مصير هذه المباراة معلق أيضًا بالبلوز، والذي تنتظره مباراة صعبة هو الآخر ضد وولفرهامبتون الذي ضمن الوصول للدوري الأوروبي الموسم المقبل، وقد لا يصل أسود لندن لدوري الأبطال في حالة واحدة، وهي الخسارة وتعادل ليستر سيتي ومانشستر يونايتد.

بالنسبة لصراع الهبوط فينحصر على مقعدين بين 3 فرق، هي أستون فيلا الذي سيواجه وست هام، وواتفورد الذي سيقابل آرسنال، وبورنموث الذي تنتظره مباراة صعبة ضد إيفرتون.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب آرسنال - واتفورد الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 استاد الإمارات بيرنلي - برايتون الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 12 تيرف مور تشيلسي - وولفرهامبتون الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 ستامفورد بريدج كريستال بالاس - توتنهام الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 8 سيلهرست بارك إيفرتون - بورنموث الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 7 جوديسون بارك ليستر سيتي - مانشستر يونايتد الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 كينج باور مانشستر سيتي - نوريتش سيتي الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 5 استاد الاتحاد نيوكاسل - ليفربول الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 سانت جيمس بارك ساوثامبتون - شيفيلد يونايتد الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 10 سانت ماري وست هام - أستون فيلا الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 9 استاد لندن

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وسيتم تخصيص القنوات كما هو موضح في الجدول أعلاه.

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

أبرز الغائبين عن الجولة 38 في الدوري الإنجليزي:

للإصابة للإيقاف كالوم تشامبرس - آرسنال تشالار سيونجي - ليستر سيتي بيرند لينو - آرسنال إريك داير - توتنهام جابرييل مارتينيلي - آرسنال كريستيان بينتيكي - كريستال بالاس بابلو ماري - آرسنال إميليانو بوينديا - نوريتش سيتي ماتيو جيندوزي - آرسنال يوسيب درميتش - نوريتش سيتي شكودران موستافي - آرسنال لا يوجد جيمس ماديسون - ليستر سيتي لا يوجد بن تشيلويل - ليستر سيتي لا يوجد كريستيان فوكس - ليستر سيتي لا يوجد بيلي جيلمور - تشيلسي لا يوجد دانييل أمارتي - ليستر سيتي لا يوجد ريكاردو بيريرا - ليستر سيتي لا يوجد جويل ماتيب - ليفربول لا يوجد جوردان هندرسون - ليفربول لا يوجد سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي لا يوجد إريك بايلي - مانشستر يونايتد لا يوجد أحمد المحمدي - أستون فيلا لا يوجد

ترتيب الدوري الإنجليزي: