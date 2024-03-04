"مباراة مشؤومة لفتى ريال مدريد المستقبلي".. مدرب بالميراس يشرك إندريك في مركز جديد!

كان بعيدًا عن مناطق الخطورة في أغلب الفترات!

خاض إندريك، لاعب بالميراس، الذي سينتقل لريال مدريد الصيف المقبل، مباراة للنسيان في الديربي أمام ساو باولو على ملعب مورومبي اليوم الإثنين بتوقيت جرينتش في الدوري البرازيلي.

تأخر بالميراس بهدف عن طريق أليسون باكير في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل رافائيل فيجا في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وأشرك المدرب أبيل فيريرا لاعب ريال مدريد المستقبلي في مركز مختلف بالجهة اليمنى، إذ كان بمثابة "الظهير الجناح" في خطة 3-5-2، ما أبعده كثيرًا عن مناطق الخطورة في أغلب فترات المباراة.

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وكان ظهور إندريك في هذا المركز مفاجئًا لكثيرين، حيث يلعب عادة كرأس حربة صريح أو كجناح أيمن، الأمر الذي أجبره على العمل طوال الوقت دون الكرة.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فبالكاد لمس إندريك الكرة خلال الشوط الأول، وكان معظم ظهوره في نصف ملعبه وعلى مقربة من الخط، وفي الشوط الثاني انطلق صاحب الـ17 عامًا في الأمام بحثًا عن تسجيل التعادل، لكن لم يتحسن الوضع كثيرًا.

وكافح إندريك للفوز بالالتحامات وكان دائمًا محاطًا بلاعبي الخصم، حيث لمس الكرة 35 مرة فقط، وفقد الاستحواذ في 15 مناسبة، ولم يوجه أي تسديدة على المرمى، علمًا بأنه يغيب عن التهديف منذ 3 مباريات.