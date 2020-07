ليفربول ضد أستون فيلا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، والتي تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

4' صلاح يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يسقط، لكن الحكم يقول لا شيء

2' ليفربول على اليمين بالأحمر المعتاد، وأستون فيلا على اليسار.

1' بداية المباراة...

Mo Salah is averaging 10 points per match in his last 6 Gameweeks at Anfield 🏟 #FPL #LIVAVL pic.twitter.com/8qu67BbLf9 — Fantasy (@OfficialFPL) July 5, 2020

تشكيل ليفربول:

يدخل يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر آرنولد

نابي كيتا - فابينيو - أليكس أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - ديفوك أوريجي - محمد صلاح

🔴 TEAM NEWS 🔴



How we line-up against @AVFCOfficial today 👊 #LIVAVL @JamesMilner is out due to a tight muscle. — FC ( Champions 🏆) (@LFC) July 5, 2020

البدلاء : هارفي إليوت - تاكومي مينامينو - كورتيس جونز - جوردان هندرسون - شيردان شاكيري - نيكو ويليامس - روبيرتو فيرمينو - أدريان - جورجينيو فينالدوم.

تشكيل أستون فيلا:

يبدأ دين سميث المباراة بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

بيبي رينا

نيل تايلور - تيرون مينجس - كورتني هاوس - إزري كونسا نجويو

جاك جريليش - دوجلاس لويز - جون ماكجين

محمود تريزيجيه - كينان دافيس - أنور الغازي

This is how Aston Villa line up at Anfield this afternoon. 🟣



Presented by @eToro . #LIVAVL #AVFC pic.twitter.com/belFqwrytl — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 5, 2020

البدلاء : مارفيلوس ناكامبا - أحمد المحمدي - هنري لانسبيري - مبوانا ساماتا - إنديانا فاسيليف - فريدريك جيلبرت - كونور هوريهان - جوتا - أوجان نيلاند.

سيكون هذا اللقاء مواجهة مباشرة بين 3 نجوم للمنتخب المصري، الأول هو الفرعون محمد صلاح الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع الريدز هذا الموسم، والثاني هو محمود تريزيجيه الذي يلعب في صفوف الفيلا وزميله أحمد المحمدي.

فاز ليفربول بلقب البريميرليج في الجولة قبل الماضية، وهو في المركز الأول برصيد 86 نقطة، بفارق 20 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي ، والذي أكرمه في الظهور الأول بعد الفوز بالبطولة وانتصر عليه برباعيةٍ نظيفة في الجولة الماضية.

أستون فيلا في وضع لا يحسد عليه هذا الموسم، فمنذ العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا لم يفز الفريق في أي مباراة في الدوري الإنجليزي ، ليدخل دائرة الخطر ويصبح في المركز 18 برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف عن بورنموث التاسع عشر، وواتفورد صاحب المركز 17.

أعزائي المتابعين .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول أستون فيلا في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.