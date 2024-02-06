أحداث مباراة ريال مدريد وخيتافي على مكتب المدعي العام.. وقارئ شفاه يحسم "اتهام" بيلينجهام!

ماذا حدث في المباراة المؤجلة من الجولة 20؟

شهدت مباراة ريال مدريد وخيتافي، التي حسمها النادي الملكي بثنائية نظيفة يوم الخميس الماضي، المؤجلة من الجولة 20 بالدوري الإسباني، العديد من الأحداث المثيرة للجدل.

وتقدمت رابطة الدوري الإسباني بشكوى إلى المدعي العام بشأن "إهانات عنصرية جديدة تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور من الجماهير".

وقالت الرابطة إنها رصدت "هتافات غير مقبولة" تضمنت إهانات مثل "القرد فينيسيوس" لدى وصول حافلة ريال إلى ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" في خيتافي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحقق الرابطة كذلك في مزاعم بأن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد وصف لاعب خيتافي ماسون جرينوود بأنه "مغتصب" وهو ما يجري التحقيق فيه، ويقال إن الدوري الإسباني قد جلب قارئ شفاه لتوضيح ما قيل.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بعد خوض 23 مباراة، بينما يأتي خيتافي في المركز العاشر بـ30 نقطة.