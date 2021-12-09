يستغل الهلال فترة التوقف في الدوري السعودية بسبب بطولة كأس العرب لخوض مبارياته المؤجلة.

فاز الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا 2021 على حساب بوهانج ستيلرز، لينفرد بذلك بلقب الهداف التاريخي للبطولة الآسيوية برصيد 4 ألقاب.

وفي المعترك المحلي، يحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر وذلك بعد التعادل مع أبها بهدف لكل فريق.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة



ويستهل الزعيم رحلة مبارياته المؤجلة بمواجهة مع الفيحاء والتي نُقلت من ملعب المدينة المجمعة إلى ستاد الفهد الدولي.

إذًا، كيف يمكنك متابعة مباراة الهلال والفيحاء؟ جول يجيب على هذا الأمر..

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة؟

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة و40 دقيقة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة و40 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء المؤجلة؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة القنوات الناقلة الهلال - الفيحاء SSC

كيف تتابع مباراة الهلال والفيحاء عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.