موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الإنتاج الحربي في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

بعد فوز النادي الأهلي في مباراة اليوم على نادي إنبي بهدفين مقابل لاشىء في أول مباراة رسمية للفريقين بعد العودة من توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، يلتقي الشياطين الحمر في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري نادي الإنتاج الحربي على أرض الأخير يوم الجمعة 14 أغسطس 2020، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يتصدر الحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وأقرب منافسيه نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 34 نقطة ولديه مباراة غداً، وصعد رصيد القلعة الحمراء من 49 إلى 52 نقطة بعد الفوز على إنبي ويسعى الآن لحسم اللقب بعد تقديمه لموسم مميز حيث استمر 16 مباراة بدون هزيمة.

أما الإنتاج الحربي يقع في المركز الثامن برصيد 23 نقطة وتعادل في المباراة الأخيرة مع طلائع الجيش تعادل إيجابي بهدف واحد لكل فريق، وسيكون أمام طارق يحيى المدير الفني للفريق مهمة صعبة أمام الأهلي .

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وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي؟

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي هو يوم الجمعة 14 أغسطس 2020 ميلادياً، الموافق 24 ذو الحجة 1441 هجرياً، على ستاد السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.4

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي والإنتاج الحربي على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الإنتاج الحربي - الأهلي ستاد السلام الجمعة 14 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT

ما هو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربي؟

قد يغيب الحارس الأساسي للإنتاج الحربي عامر عامر عن مباراة الأهلي في الدوري المصري، بسبب تأخره في التأهيل بعد شفائه من فيروس كورونا.

هناك اتجاه لبداية أحمد يحيى في حراسة المرمى، ولن يكون هناك الكثير من التغييرات في تشكيلة مختار مختار.

التشكيل | 4-3-3

أحمد يحيى

أحمد شديد قناوي - محمد بازوكا - محمود البدري - علاء سلامة

إبراهيم عبد الخالق - محمود عادل - محمد عادل

مامادو نديوكو - محمد رجب - موسى دياوارا

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

يعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبيه بداعي الإصابة، حيث يغيب محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير، فيما بدأ ياسر إبراهيم التدريب لكنه سيعود للتدريبات الجماعية بعد مباراة الجمعة، أما أجايي فقد عاد للتدريبات وسيكون جاهزًا لمباراة الإنتاج الحربي في الدوري المصري.

أمانة عليك يا ليل طول.. وهات العمر من الأول 🎶 🥰



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/BOvs4MnBfQ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 12, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جيرالدو - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي

مروان محسن