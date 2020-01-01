الأهلي ضد الإنتاج الحربي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام في استاد السلام

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الإنتاج الحربي 1 × 1 الأهلي

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تابع مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

77' ركنية للأهلي من اليسار نفذها معلول بعرضية أبعدها الدفاع، فوصلت الكرة للسولية الذي أرسل تسديدة من على القوس سكنت الشباك من على يسار يحيى.

77' جوووووووووووووووووول للأهلي عن طريق السولية.

76' خطأ للأهلي من أمام منطقة الجزاء ينفذه وليد سليمان بتسديدة تصطدم بالجدار.

73' أجايي يرسل عرضية من اليمين تصل سهلة ليد أحمد يحيى.

72' هاني يرسل عرضية من اليمين يبعدها الدفاع.

69' عرضية من اليسار عن طريق قناوي تصل سهلة ليد الشناوي.

68' عرضية من اليمين عن طريق هاني يقابلها بادجي برأسية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

64' أحمد مجدي يدخل بدلاً من محمد رجب، ونزول باسم مرسي بدلاً من علاء سلامة.

60' وليد سليمان يمر في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية تمر من الجميع.

بايرن ميونخ يسجل الخامس في شباك برشلونة عن طريق كيميش، والنتيجة الآن 5-2 للبايرن.

57' وليد سليمان يدخل بدلاً من جيرالدو.

56' دياوارا يدخل بدلاً من أحمد عفيفي بداعي الإصابة، وإبراهيم عبد الخالق يدخل بدلاً من محمد عادل.

برشلونة يشجل الهدف الثاني في بايرن ميونخ، والنتيجة الآن 4-2 للبايرن.

55' خطيييييرة من أجايي بتسديدة من يسار منطقة الجزاء تمر إلى خارج الملعب من على القائم الأيسر.

53' أفشة يراوغ في يسار منطقة الجزاء ويرسل تسديدة تصل سهلة ليد الحارس.

52' خطأ للأهلي من أمام منطقة الجزاء ينفذه معلول بتسديدة تصطدم بالحائط البشري.

49' اندفاع هجومي للأهلي بحثًا عن التعادل.

46' بداية الشوط الثاني.

فايلر يدفع بأليو بادجي بدلاً من مروان محسن

بداية الشوط الثاني مع التغيير الأول للفريق 🔃



نزول أليو بادجي وخروج مروان محسن



🔴#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/OY0xP3h7U9 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 14, 2020

أما الإنتاج الحربي يقع في المركز الثامن برصيد 23 نقطة وتعادل في المباراة الأخيرة مع طلائع الجيش تعادل إيجابي بهدف واحد لكل فريق، وسيكون أمام طارق يحيى المدير الفني للفريق مهمة صعبة أمام الأهلي .

يتصدر الحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وأقرب منافسيه نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 34 نقطة ولديه مباراة غداً، وصعد رصيد القلعة الحمراء من 49 إلى 52 نقطة بعد الفوز على إنبي ويسعى الآن لحسم اللقب بعد تقديمه لموسم مميز حيث استمر 16 مباراة بدون هزيمة.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد السلام.