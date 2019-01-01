مبابي يوضح سبب تواجده في قطر

لاعب باريس سان جيرمان يتواجد حالياً في قطر

أوضح كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان سبب تواجده في قطر خلال فترة أعياد الميلاد.

واستغل الفرنسي الشاب، فترة توقف الدولي وسافر إلى قطر يوم الأحد الماضي وسيعود اليوم.

صاحب الـ 21 عاماً، لم يجتمع مع ملاك باريس سان جيرمان أثناء تواجده في قطر ولم يتحدث عن مستقبل بل ذهب لأكاديمية اسباير.

وقال مبابي في تصريحات صحفية: "تعتبر البنية التحتية لأكاديمية اسباير مثالية للعمل والتعافي، لقد أوصى بها العديد من أعضاء الفريق لذلك جئت للشفاء".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أنا سعيد بتواجدي هنا في قطر الأجواء رائعة للغاية".

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ولعب مبابي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان 18 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم 17 هدفاً وصناعة أربعة آخرين.

ومن المنتظر أن يعود باريس سان جيرمان من فترة الإجازة في الخامس من يناير القادم، في دور الـ 64 من كأس فرنسا.