سارابيا: نيمار إلى برشلونة؟ المهم الآن ولا نفكر في المستقبل

اللاعب الإسباني يتجاهل الشائعات

تجاهل لاعب باريس سان جيرمان بابلو سارابيا، ما يتردد في وسائل الإعلام الإسبانية وكذلك الفرنسية، عن احتمال تجدد اهتمام برشلونة بزميله البرازيلي نيمار جونيور.

ومنذ صباح اليوم الثلاثاء، تتسابق الصحف في تحديث الأنباء حول عودة البرسا لاستهداف الابن الضال، وذلك بعد عودته المذهلة منذ تعافيه من إصابته مطلع ديسمبر الجاري.

وزعمت بعض المصادر أن مستوى صاحب الـ27عامًا في الآونة الأخيرة، جعل الإدارة تراجع حساباتها مرة أخرى بشأن التوقيع معه، وذلك عكس ما تردد في الأشهر الماضية، عن تقلص فرصته في العودة، لا سيما بعد تصعيد قضيته ضد الإدارة، التي يسعى خلالها لاسترداد ما تبقى من مستحقاته ومكافأة تجديد عقده في موسمه الأخير قبل المغادرة.

في الوقت ذاته، لا تتوقف الشائعات التي تطارد مستقبل نجم باريس سان جيرمان الآخر كيليان مبابي، بوضع اسمه في جمل مفيدة مع ريال مدريد، باعتباره الجالاكتيكوس المستقبلي في مرحلة ما بعد كريستيانو رونالدو.

وردًا على هذا الأنباء، قال اللاعب الإسباني في مقابلة حصرية مع صحيفة "ماركا" المدريدية "اهتمام برشلونة وريال مدريد بنيمار ومبابي؟ ما أعرفه أنهما في هذه اللحظة معنا، وعلينا التركيز على ذلك".

وأضاف "لا أريد التفكير فيما سيحدث في السنوات القادمة".

من جهة أخرى سُئل "هل يملك باريس سان جيرمان أقوى فريق في أوروبا؟ نعم أعتقد ذلك، إذ لدينا تنوع وخيارات كثيرة في مختلف المراكز لمساعدة المدرب على اللعب بطريقة أو بأخرى، وإذا كنت تملك من الجودة ما يكفي، فهذا يعني أن الخطر سيزداد".

وختم "سنحاول أن نجعل هذا العام عام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا".