مبابي يقطع حبل الود مع مشجعي باريس سان جيرمان

تصرف مثير للجدل من اللاعب تجاه الجماهير

كشفت تقارير فرنسية، عن أسباب تدهور علاقة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مع مشجعي ناديه في الآونة الأخيرة.

من جانبها، أشارت صحيفة "ليكيب"، إلى أن الخلاف بدأ من لحظة انفعال المشجعين على كبار نجوم الفريق، عقب الفوز الشاق الذي تحقق على حساب بوردو بنتيجة 4-2 يوم 23 فبراير المنقضي.

وأعربت مجموعة من الجماهير المتعصبة عن سخطها من اللاعبين في تلك المباراة، وذلك اعتراضًا على هزيمة الفريق أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-2 في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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وبحسب المصدر، قالت الجماهير للنجوم الكبار في مقدمتهم تياجو سيلفا، نيمار جونيور كيليان مبابي .. "خائف من الفوز؟ ارتدي ملابسك".

وأوضح التقرير أن أفضل لاعب فرنسي تفاعل مع الهجوم، برسالة مبهمة عبر إحدى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بقوله "الخوف من الفوز؟".

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وما ضاعف التوتر بينهما ما حدث يوم السبت الماضي، برفضه الذهاب مع زملائه لتحية الجماهير بعد سحق ديجون برباعية نظيفة في مباراة الجولة الـ27 للدوري المحلي –الليج1-.

والمعروف أن صاحب الـ22 عامًا، من أكثر الأسماء المستهدفة من قبل ريال مدريد منذ فترة، حتى أن الصحف المقربة من الميرينجي تصفه بالجالاكتيكوس المنتظر في فترة ما بعد الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وسبق للاعب أن أغدق المديح أكثر من مرة في مواطنه زين الدين زيدان والعكس صحيح، وهو ما يؤجج شائعات ذهابه إلى "سانتياجو بيرنابيو" من حين لآخر.